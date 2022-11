Bradley Cooper succédera à Steve McQueen dans le rôle culte de Frank Bullitt, devant la caméra de Steven Spielberg.

Alors que l’on attend avec impatience The Fabelmans, qui sortira le 22 février 2023 en France, Steven Spielberg est déjà en pleine préparation de son prochain film, qui devrait lui aussi puiser dans le passé.

Comme annoncé il y a quelques mois, ce dernier s’attellera à la réalisation d’un nouveau long-métrage centré sur le personnage de Frank Bullitt, campé par Steve McQueen dans le film éponyme de 1968.

Il ne s’agira pas d’un remake mais bien d’une nouvelle histoire centrée Frank Bullitt. Si le scénario reste encore mystérieux, on pouvait surtout se demander qui allait succéder à Steve McQueen pour camper ce personnage iconique.

Selon Deadline, c’est donc Bradley Cooper qui incarnera le rôle de ce policier de San Francisco, intègre et tenace, marquant ainsi la première collaboration entre le comédien et Steven Spielberg.

D’abord remarqué pour ses rôles comiques (notamment dans Very Bad Trip et L’Agence tous risques), Bradley Cooper a eu au fil des années l’occasion de tourner devant la caméra de nombreux grands noms. En collaborant avec des cinéastes comme Clint Eastwood (American Sniper, La Mule), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) ou Guillermo del Toro (Nightmare Alley), Cooper s’est imposé comme un acteur de premier plan. Ce que devrait confirmer cette nouvelle collaboration de prestige.

En plus d’en camper le rôle principal, Bradley Cooper sera également producteur aux côtés de Spielberg, mais aussi de Kristie Macosko Krieger. Cette dernière était déjà productrice sur plusieurs films de Spielberg (entre autres Le Pont des Espions, West Side Story et The Fabelmans). Mais aussi de Maestro, le prochain et second long-métrage réalisé par Bradley Cooper, consacré à Leonard Bernstein, légendaire compositeur de West Side Story.

Chad et Molly McQueen, respectivement fils et petite-fille de Steve McQueen, occuperont quant à eux les postes de producteurs exécutifs, créant ainsi un lien entre ce nouveau film et le Bullitt original.

Sorti en 1968 et réalisé par le Britannique Peter Yates, Bullitt avait marqué les esprits pour sa spectaculaire scène de course-poursuite en voiture dans les rues de San Francisco, avec la musique mythique de Lalo Schifrin. À la fois succès critique et commercial, le long-métrage avait aussi remporté l’Oscar du meilleur montage.

Si l’on ignore encore le pitch du futur film, on sait déjà que c’est le scénariste Josh Singer (déjà collaborateur de Spielberg sur Pentagon Papers et également scénariste de Spotlight et de First Man) qui se chargera d’écrire le script.

Aucune date de tournage n’a pour l’heure été évoquée.

Timothée Giret