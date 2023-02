Les traditionnelles bandes annonces du Super Bowl ont été dévoilées, avec de nouvelles images pour certains des films les plus attendus cette année.

Comme chaque année, la mi-temps du Super Bowl a été l’occasion pour les studios hollywoodiens et les plateformes de streaming de profiter de l’immense audience du match pour dévoiler leurs prochaines sorties. Petit tour d’horizon des trailers révélés lors de l’évènement.

Les Gardiens de la galaxie Vol 3

La fin est proche pour les Gardiens de la Galaxie. L’une des équipes les plus populaires du MCU tirera sa révérence après ce troisième opus, suivie par le réalisateur James Gunn, désormais très occupé chez DC. Si l’humour caractéristique des gardiens est toujours bien présent, cette bande-annonce se présente aussi sous le sceau de l’émotion, les héros étant eux-mêmes bien conscients de vivre ici leur dernière aventure ensemble. Rythmé par le tube hard-rock Since You Been Gone de Rainbow, le trailer laisse entrevoir un peu plus du tumultueux passé de Rocket Raccoon, et surtout offre un premier aperçu des pouvoirs d’Adam Warlock, ultime Némésis des gardiens.

Date de sortie : 3 mai 2023

The Flash

Alors que l’univers cinématographique DC est en pleine restructuration avec l’arrivée de James Gunn à la tête de DC films, The Flash était l’un des derniers vestiges du DCU selon Zack Snyder. Entre la valse des réalisateurs (Robert Zemeckis, Sam Raimi et Matthew Vaughn), l’arrivée d’Andrés Muschietti (Ça et Ça chapitre 2) aux commandes et les problèmes judiciaires de l’acteur principal Ezra Miller ont fait de la conception de The Flash un véritable parcours du combattant. À la manière de Spiderman No Way Home, le film convoquera des figures bien connues issues de différents films estampillés DC, avec notamment les retours du Batman de Ben Affleck et du Général Zod joué par Michael Shannon. Mais le gros événement de ces premières images, c’est bien sûr le très attendu retour du Batman version Michael Keaton. S’il reste à voir comment le film gérera la logique de ces voyages temporels et dimensions parallèles, The Flash pourrait être l’occasion rêvée pour DC d’amorcer son reboot en douceur.

Creed 3

Adonis Creed, le protégé de Rocky Balboa, vole maintenant de ses propres ailes. Ce troisième film sera le premier à se passer de la présence de l’iconique boxeur imaginé et campé par Sylvester Stallone. Le jeune champion aura pourtant fort à faire puisqu’il va se retrouver face à un adversaire issu de son passé. C’est justement la rivalité entre Adonis et son ancien ami d’enfance Damian Anderson (Jonathan Majors, le Kang du MCU) qui est au cœur de ce nouveau trailer. Si Creed 3 sera un challenge pour le personnage d’Adonis, il en sera autant pour son interprète. Car Michael B. Jordan occupe également ici le poste de réalisateur, pour la première fois de sa carrière, à l’image de Stallone, qui avait réalisé les trois premières suites de Rocky. Reste à voir si Jordan obtiendra le même succès que son modèle.

Date de sortie : 1er mars 2023

Air

Si le trailer du prochain film de Ben Affleck, avec son comparse Matt Damon devant la caméra, avait déjà été dévoilé, ces premières images n’en restent pas moins intrigantes. Affleck ayant fait ses preuves derrière la caméra avec The Town et Argo, on peut espérer de ce film sur la création des mythiques baskets Air Jordan, une mise en scène dynamique et un récit drôle et enlevé.

Date de sortie : 5 avril 2023 (sur Prime Video)

Scream 6

Après avoir ensanglanté les banlieues américaines, Ghostface frappe en plein cœur de la ville. Ce trailer centré autour d’une scène d’attaque dans un petit appartement, laisse entrevoir les possibilités offertes par cette délocalisation urbaine qui devrait donner un coup de fouet à la franchise.

Date de sortie : 8 mars 2023

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

De l’action, des explosions, des méchants nazis et le thème bondissant de John Williams, tout Indiana Jones est encapsulé dans ce court teaser. Ces quelques images inédites sont aussi l’occasion d’en voir un peu plus sur le méchant nazi campé par Madds Mikelsen. Mais aussi sur la filleule du professeur Jones, incarnée par Phoebe Waller Bridge, qui semble aussi téméraire que notre héros.

Date de sortie : 28 juin 2023

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

Déjà malmenée par le septième art au début des années 2000, le célèbre jeu de rôle d’heroic fantasy tente une nouvelle incursion sur grand écran en lorgnant cette fois allègrement vers la comédie. Si les premières bandes-annonces insistaient sur l’aspect humoristique de l’entreprise, ce nouveau teaser est là pour rappeler que Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs sera aussi une aventure riche en action. De quoi faire oublier le douloureux souvenir de la première trilogie, plus réputée pour son hilarité involontaire que pour sa qualité.

Date de sortie : 12 avril 2023

65 : La Terre d’Avant

Adam Driver se retrouve sur une terre préhistorique, aux prises avec des dinosaures prêts à le croquer, dans un film produit par Sam Raimi. Un concept aussi simple qu’excitant pour ce projet écrit et réalisé par les scénaristes de Sans un Bruit et qui devrait immanquablement rappeler la franchise Turok aux amateurs de jeux vidéo.

Date de sortie : 15 mars 2023

Super Mario Bros, le film

Au milieu des bandes-annonces très classiques s’est glissé ce teaser aussi drôle qu’inattendu. Présentée comme une fausse pub pour l’agence de plombier de Mario et Luigi, cette courte vidéo permet d’admirer une nouvelle fois la finesse de l’animation et l’humour décalé du futur film.

Date de sortie : 5 avril 2023