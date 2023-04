Le réalisateur sud-coréen Na Hong-Jin revient avec un nouveau film dans lequel joueront Alicia Vikander et Michael Fassbender.

Sept ans après le succès de The Strangers (2016), l’un des plus fameux réalisateurs coréens est de retour pour un nouveau projet. Comme ses prédécesseurs, le film Hope se déroule en Corée, avec un casting majoritairement coréen.

Il raconte les mésaventures des habitants du port de Hopo, suite à une mystérieuse découverte à proximité de la petite ville portuaire. Très vite, la population dépassée livre une lutte désespérée pour survivre à une chose encore jamais vue jusqu’alors.

Les détails du casting et de la préproduction restent encore à définir, pour un tournage qui devrait commencer plus tard dans l’année. L’actrice de Squid Game Jung Ho-Yeon devrait faire partie du projet. Alicia Vikander (The Danish Girl, Tomb Raider) et Michael Fassbender (X-men, Alien:Covenant), couple marié à la ville, tiendront eux aussi des rôles clés et joueront des personnages anglophones.

Séduits par les précédents films de Na Hong-Jin, le duo tenait absolument à prendre part à celui-ci. Ce sera la deuxième fois qu’ils partagent l’écran, après avoir joué ensemble dans Une vie entre deux océans.

Hope est produit par Forged Films, la société de production de Na Hong-Jin, en collaboration avec Plus M Entertainment, propriétaire des multiplex Megabox. Celle-ci met en avant le succès critique de ses films, comme Dongju : The Portrait of a Poet, Anarchist from Colony ou Little Forest. La société a récemment signé un contrat avec le réalisateur acclamé de The Chaser (2008), qui pourrait déboucher sur d’autres collaborations.

« Le nouveau projet de Na, Hope, n’est pas seulement un film d’une grande qualité, mais aussi un projet enthousiasmant qui pourrait s’étendre à de nombreux canaux de diffusion, a déclaré la compagnie. Nous avons avant tout décidé d’investir dans le projet car nous avons confiance en son réalisateur et en sa vision créative. Plus M s’engage à soutenir le projet afin de faire de Hope un succès international. »

Selon Deadline, Hong Kyoung-pyo, le directeur de la photographie derrière Parasite de Bong Joon-Ho et Burning de Lee Chang-Dong fait partie de l’équipe technique de Hope. Il avait déjà travaillé avec Na Hong-Jin sur The Strangers.

Habitué aux thrillers policiers, le réalisateur avait surpris son public avec la dimension fantastique assumée et fataliste de ce dernier film. Concernant le futur Hope, il explique : « Souvent, une personne bien intentionnée peut provoquer une catastrophe simplement à cause d’une différence de perspective. J’espère que ce film réussira à mettre en images ce phénomène sous un angle jamais vu. »

Aésane Geeraert