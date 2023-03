La fille de Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, s’apprête à faire ses débuts derrière la caméra, avec un film d’horreur psychologique.

Dans la famille Spielberg, après le père voici la fille ! Alors que The Fabelmans est toujours à l’affiche des salles françaises, Destry Allyn Spielberg s’apprête à suivre les traces de son illustre paternel en s’attelant à son premier long-métrage.

Pour l’instant annoncé sous le titre Please Don’t Feed The Children, ce projet devrait se présenter comme un film d’horreur post-apocalyptique et psychologique. L’intrigue prendra place dans un monde ravagé par une pandémie ayant exterminé les adultes de la surface du globe. Dans cet univers meurtri, un groupe d’orphelins va partir en quête d’une nouvelle vie, avant de se retrouver traqué par une femme aussi étrange que menaçante.

Si l’opposition entre enfants et adultes est un grand classique du cinéma fantastique, l’originalité du projet de Destry Allyn Spielberg est d’adopter le point de vue des enfants ; comme de coutume dans la famille Spielberg.

Si on attend de découvrir le casting des jeunes héros, on sait déjà qui incarnera leur effrayante poursuivante. C’est la comédienne britannique Michelle Dockery qui a été choisie pour endosser le rôle.

Surtout connue du grand public pour son personnage de Lady Marie Crawley Talbot dans la série Downtown Abbey et les deux films transposés sur grand écran, Michelle Dockery est aussi un visage récurrent à la fois au cinéma (Renaissances de Tarsem Singh, The Gentlemen de Guy Ritchie) et à la télévision (séries Godless et Anatomie d’un scandale).

Ecrit par Paul Bertino, jeune scénariste n’ayant pour l’heure que des courts-métrages à son actif, Please Don’t Feed The Children sera produit par Jason Dubin via sa société Perry Street Films (la comédie Who Invited Charlie?), Michael Hagerty (Old Henry) et Josh Kesselman (série The Great).

Avant de s’atteler à la conception de ce long-métrage, Destry Allyn Spielberg a fait ses armes en mettant en scène deux courts-métrages, Rosie en 2019 et surtout Let Me Go the Right Way en 2022, un thriller psychologique qui lui vaudra quelques sélections et prix en festivals.

À propos de ce premier film, Spielberg fille se déclare particulièrement enthousiaste : « Je suis tellement reconnaissante d’avoir l’opportunité de porter cette histoire à l’écran avec une équipe aussi collaborative et inspirante. Ce projet est bien plus qu’un simple film d’horreur. C’est un rêve devenu réalité de travailler avec un talent tel que Michelle Dockery. Je suis ravie d’élever le genre avec notre incroyable distribution et notre équipe ! »

Please Don’t Feed The Children devrait entrer en tournage dans le courant de l’année, sans date plus précise pour le moment.

Timothée Giret