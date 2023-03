Le duo de réalisateurs, récompensé aux Oscars pour Everything Everywhere All at Once, va diriger un épisode de la série Star Wars, Skeleton Crew, avec Jude Law en vedette.

Après la course aux Oscars, c’est vers une galaxie très lointaine que font route Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les deux réalisateurs derrière Everything Everywhere All at Once. Ils travaillent actuellement sur un épisode de la série de Disney+ Skeleton Crew, dans l’univers de Star Wars.

Selon The Hollywood Reporter, les Daniels ne tourneront qu’un seul épisode de cette première saison. On ignore encore lequel. Le tournage a débuté l’été dernier et s’est conclu durant ces derniers mois. Cependant, comme pour tout ce qui concerne Star Wars, le projet a été tenu secret et les réalisateurs anonymes.

La liste complète des cinéastes de la saison 3 de The Mandalorian n’avait, par exemple, été divulguée que lorsqu’une bande-annonce est tombée, deux mois avant la première. Il faudra donc attendre une annonce officielle de Disney pour découvrir les noms des membres de l’équipe de Skeleton Crew.

La série se base sur une idée de Jon Watts, réalisateur de la nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Celui-ci a contacté les Daniels avant même la sortie d’Everything Everywhere All at Once, et l’épisode réalisé par le duo a été filmé l’année dernière.

L’intrigue se déroule sous la Nouvelle République et se centre sur des enfants perdus dans la Galaxie, qui tentent de rentrer chez eux. Du casting, on ne connaît pour l’instant que le nom de Jude Law, qui y tiendrait un rôle principal. Jon Favreau et Dave Filoni, les cerveaux derrière le succès de The Mandalorian, sont ici producteurs exécutifs.

« Nous aimons Jon, nous aimons Star Wars, nous aimons prendre en main de nouvelles technologies, rencontrer une nouvelle équipe, et nous avions besoin de ces jours de travail pour garder notre assurance maladie (!!!), donc on a dit oui tout de suite, » écrit Daniel Kwan sur une story Instagram après l’annonce de Skeleton Crew. Un clin d’œil très appuyé à l’acteur d’Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan, qui a lui-même perdu son assurance maladie après le tournage du film.

Cette annonce arrive en amont de la Star Wars Celebration qui aura lieu à Londres, du 7 au 10 avril prochain, et où d’autres projets de Lucasfilm devraient être présentés.

De leur côté, les Daniels ont signé un contrat de cinq ans avec Universal en août dernier. Leur prochain film sera basé sur un scénario original.

Aésane Geeraert