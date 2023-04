Apple TV+ a dévoilé un teaser de sa nouvelle série avec Brie Larson dans le rôle principal et dont on connaît maintenant la date de sortie.

Il s’agit d’une adaptation à partir du roman éponyme écrit par la journaliste, auteure et rédactrice scientifique Bonnie Garmus et publié en 2022. Dès sa sortie, le livre a été acclamé par la critique et traduit dans plusieurs langues.

« C’est fantastique ! C’est absolument génial ! » s’était félicitée l’auteure à propos du projet porté par le géant américain.

Comme décrit par Apple TV, Brie Larson interprètera Elizabeth Zott, « une femme qui rêve de devenir scientifique mais se heurte à une société patriarcale. »

« Lorsque Elizabeth est renvoyée du laboratoire où elle travaille, elle accepte de devenir la présentatrice d’une émission de cuisine et se met en tête d’apprendre à toutes les femmes au foyer ignorées – ainsi qu’aux hommes, qui soudain se mettent à écouter – bien plus que des recettes. »

Les premières images, dévoilées sur la musique Wham de la chanteuse de Jazz Mildred Bailey, plongent directement le spectateur au cœur des années 1950. Sans en dévoiler beaucoup, ce premier teaser montre déjà le revirement de situation d’Elizabeth Zott, présenté dans la description ci-dessus.

Avec ce nouveau projet, Brie Larson signe son retour sur le petit écran. À l’exception d’un passage dans Miss Marvel, sa dernière apparition dans une série remonte à 2013 lorsqu’elle jouait le personnage de Rachel dans la série Community.

Pour 2023, l’actrice sera également à l’affiche de deux blockbusters attendus sur grand écran, avec The Marvels, qui sortira en France le 8 novembre prochain, et Fast and Furious 10 (ou Fast X), en salle le 17 mai prochain.

Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Aja Naomi King (How to get away with Murder), Stephanie Koenig (The Flight Attendant), Kevin Sussman (The Big Bang Theory), Patrick Walker (Gaslit) et Thomas Mann (Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty) complètent le casting.

La série est produite par les studios Apple et Aggregate Films, société de production fondée par Jason Bateman et qui avait notamment produit la série Ozark dans laquelle il tenait le rôle principal. L’acteur sera d’ailleurs producteur délégué, tout comme Brie Larson. Le showrunneur Lee Eisenberg (Little America, The Office) agit également en tant que producteur délégué pour le compte de Piece of Work Entertainment aux côtés de Natalie Sandy.

Le teaser annonce que la série sera disponible à l’automne prochain sur la plateforme. En France, elle devrait donc également être accessible via Canal+, l’entreprise ayant tout récemment intégré les contenus d’Apple TV+ à son offre.

Adrien Mengin