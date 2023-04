Dans la série qui adaptera l’histoire de la relation entre le chanteur Leonard Cohen et Marianne Ihlen, les acteurs Alex Wolff et Thea Sofie Loch Næss tenteront de donner vie au lyrique de la chanson qui a prêté son nom au titre du projet.

La production de la série ayant démarré le 24 mars dernier par des premières prises de vue, ce n’était qu’une question de temps avant que le casting principal soit enfin révélé publiquement.

Alex Wolff aura donc la tâche de jouer l’un des compositeurs-auteurs-interprètes les plus célèbres du siècle dernier. Le comédien et musicien de vingt-cinq ans s’était fait connaître pour avoir d’abord joué des seconds rôles dans des blockbusters comme dans la saga Jumanji (Bienvenue dans la Jungle et Next Level).

Plus récemment, il a tenu les premiers rôles pour Hérédité et Pig. Il sera aussi à l’affiche du prochain film de Christopher Nolan prévu pour l’été 2023 : Oppenheimer.

Pour lui donner la réplique, l’actrice Thea Sofie Loch Næss a été choisie. Norvégienne comme l’artiste et compagne de Leonard Cohen, Marianne Ihlen, elle s’était faite connaître pour ses rôles dans des séries comme The Last Kingdom (saison 3) ou encore Delete Me.

Le reste du casting a également été révélé et fait la part belle à des acteurs et actrices que l’on a déjà pu voir dans des séries à succès.

On retrouvera ainsi Anna Torv, qui a joué dans plusieurs séries blockbuster comme The Last of US ou Mindhunter (Saisons 1 et 2). Avec Noah Taylor (Peaky Blinders), ils interprèteront un couple d’artistes australiens, gourous d’une communauté d’écrivains, poètes et artistes en tout genre que Marianne Ihlen et Leonard Cohen avaient rejointe lors de leur voyage en Grèce.

Se déroulant dans les années 1960, la série a prévu de mettre en avant l’histoire d’amour entre le célèbre chanteur et sa compagne.

L’initiative du projet émanerait en partie des proches de Marianne Ihlen. La série a été commandée par le Norvégien NRK puis rejointe par le Canadien Bell Média, et sera le fruit d’une co-production entre Letters from Leonard, Connect3 et Tanweer Productions.

On y voit plusieurs enjeux. Tous s’accordent à relever le potentiel lié à la modernité de l’histoire de Leonard Cohen et Marianne Ihlen, et les manières dont elle peut résonner aujourd’hui.

« Dans le monde actuel, une série qui célèbre la vie et l’amour avec pour thème principal la volonté de donner un sens à son existence apparaît plus nécessaire que jamais » s’est ainsi félicité Øystein Karlsen, le créateur de la série pour Redpoint Productions, producteur exécutif.

Dans des propos relevés par Variety, James Durie, le directeur des contenus scriptés pour Cineflix Rights en charge de la distribution, l’avait également résumé ainsi : « So long, marianne est l’une des histoires d’amour les plus iconiques du siècle dernier ».

La production de la série doit aussi permettre au Canadien Bell Media de s’engager davantage dans une stratégie de co-productions internationales. « Nous sommes excités de faire partie de cette co-production et de pouvoir apprendre de nos partenaires internationaux » a précisé Justin Stockman pour Bell Media.

On devrait avoir le droit à des images spectaculaires grâce aux différents lieux de tournage. La série se déroulera entre l’île grecque d’Hydra, Oslo où le tournage a déjà débuté et Montréal.

Au Canada, la série sera attendue sur la plateforme de streaming Crave, propriété de Bell Media. Aucune information encore pour la France.

Adrien Mengin