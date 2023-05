Le réalisateur russe est en quête d’acheteurs à Cannes par l’intermédiaire de la société Kinology, pour adapter le livre d’Olivier Guez qui raconte la fuite en Amérique du Sud de l’un des criminels de guerre nazis les plus sombres.

Le film est d’ores et déjà attendu comme le plus gros projet de Kirill Serebrennikov. Il s’inscrit dans la continuité de ses précédentes œuvres à caractère biographique et historique. En 2023, il est attendu pour Limonov qui retrace la vie de l’écrivain et homme politique russe Edouard Limonov. Avant ça, il s’était fait remarquer pour La Femme de Tchaïkovski (2022) et l’excellent Leto (2018).

Aujourd’hui, et après une longue période de gestation et de réflexion de quatre années, il veut raconter la fuite en Amérique du Sud de l’un des criminels de guerre nazis les plus sombres, qui aura passé les trente dernières années de sa vie à se cacher afin d’éviter d’avoir affaire à la justice.

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme d’Olivier Guez, paru chez Grasset en 2017, lauréat du Prix Renaudot et publié dans plus de trente pays. Au moment de sa sortie, le livre suscita quelques débats sur le rôle donné aux gouvernements d’Amérique du Sud, et sur le choix d’en avoir fait un roman plutôt qu’une œuvre non-fictive.

La tâche est donc ardue pour cette adaptation sur fond de réalité historique très lourde à analyser. « Raconter l’histoire de Mengele à travers ses propres yeux est un pari difficile, mais Kirill a été capable de trouver le bon angle » explique Charles Gillibert, producteur sous la bannière CG Cinéma. Le réalisateur russe a annoncé avoir travaillé avec Olivier Guez sur les détails historiques de l’histoire.

Ilya Stewart, producteur de longue date du réalisateur via la société Hype Studios, s’est montré confiant sur sa capacité à porter ce genre de projet. « Il s’est engagé à raconter des histoires pour un public international et a toujours été idéalement positionné pour le faire en tant que citoyen du monde et pionnier de la culture mondiale ».

Tout comme le producteur, Kirill Serebrennikov a fui la Russie au début de l’invasion de l’Ukraine. Il officie maintenant depuis Berlin.

Pour interpréter Josef Mengele, c’est l’acteur allemand August Diehl (Inglourious Basterds, Le Jeune Karl Marx, Une vie cachée) qui a été choisi à la suite d’un long processus de casting. D’autres noms prévus à l’affiche sont déjà connus, tels que Max Bretschneider, David Ruland et Dana Herfurth.

La production du film démarrera au début du mois de Juin prochain et aura lieu entre l’Amérique du Sud, principalement l’Uruguay, le Brésil et le Mexique, et l’Europe, en Allemagne.

Adrien Mengin