Ce nouveau film doit trouver des acheteurs au Marché à Cannes et peut compter sur un scénario prometteur.

Dans une table ronde aux allures de répétition générale avant la Côte d’Azur, Michael Fassbender, le réalisateur James Marsh et les producteurs (Andrew Eaton et Conor McCaughan) ont pu revenir sur l’enthousiasme qui les réunit autour de ce projet.

Maurice et Charlie, deux gangsters irlandais sur le déclin se rendent dans le sud de l’Espagne où ils étaient impliqués dans un trafic de drogues pour tenter de retrouver la fille de Maurice. Il s’agit d’une adaptation de la nouvelle éponyme de Kevin Barry que l’on retrouve dans la prestigieuse liste du Top 10 Book of the Year du New York Times en 2019. L’auteur s’est lui-même chargé du scénario.

Style d’écriture, profondeur des personnages et momentum autour des angoisses violentes mais passées sous silence de deux criminels à la peau dure dont la carrière ne rime plus à rien. Voilà ce qui ressort à la lecture du script à en croire Michael Fassbender.

« L’écriture incroyable de Kevin Barry a été l’élément déclencheur » explique l’acteur. « C’était irrésistible ». Fan de l’écrivain tout comme les deux producteurs, le réalisateur James Marsh souligne la « complexité émotionnelle » des personnages.

« En surface, c’est un film sur deux gangsters irlandais mais le film traite en réalité d’une histoire d’amour aux dimensions multiples », avant d’ajouter : « ça peut ressembler à un film mené par des hommes mais l’histoire avance par les personnages féminins et leurs décisions ».

Derrière ces deux trafiquants apparaît donc une opportunité de prendre à contre-pied le genre en montrant davantage la vulnérabilité de deux hommes égarés dans leur vie. « La plus belle étude de la masculinité moderne et ce que cela implique quand on en retire la violence » résume le producteur Conor McCaughan.

Maurice sera interprété par Michael Fassbender. Pour l’acteur, ce rôle est une occasion de travailler sur un homme terrifié par la possibilité de perdre à la fois son pouvoir et sa fille, entre maintien d’un comportement violent et mélancolie omniprésente.

Il sera accompagné au casting par Domhnall Gleeson (Barry Seal, Star Wars 7, 8 et 9) qui jouera le deuxième gangster. Ruth Negga (Loving, World War Z, Ad Astra) sera Cynthia, l’amour de jeunesse de Maurice présente dans les nombreux flashbacks de l’histoire. Le casting n’est pas encore complété totalement.

Avec un réalisateur oscarisé pour son documentaire Le Funambule (2001), les producteurs peuvent avoir de l’ambition. Ils ont insisté sur le potentiel commercial du projet dont les thématiques très actuelles et la rupture avec les films de gangsters précédents rendent le positionnement assez visible.

La suite, après le Marché du Film de Cannes, devrait se situer avant la fin de l’année avec l’entrée en production même si aucune date précise n’a été communiquée pour le moment. Pour le réalisateur James Marsh, il s’agit d’ores et déjà du « meilleur projet » sur lequel il ait mis la main.

Adrien Mengin