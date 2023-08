Après le succès de son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour une romance biographique autour du compositeur Leonard Bernstein.

Maestro retrace sur une trentaine d’années la vie de Leonard Bernstein (Bradley Cooper), légendaire compositeur de la comédie musicale West Side Story et du film culte Sur les quais avec Marlon Brando (1954). Il fut aussi le directeur de l’Orchestre philharmonique de New York durant onze ans.

Les premières images, tout comme l’affiche du film, montrent l’importance de la relation avec son épouse Felicia Montealegre Cohn Bernstein avec qui il eut deux enfants. Maestro raconte l’histoire d’un couple de deux artistes en recherche d’harmonie, mais marqué par les nombreuses infidélités et l’omniprésence de la musique depuis leur rencontre en 1951 jusqu’à la mort de Felicia en 1978.

Dans une interview pour Classic FM, Jamie Bernstein, l’un des deux enfants du couple, est revenu sur la nature du projet porté par Bradley Cooper. « Ce n’est pas un biopic au sens strict, ça ne raconte pas l’histoire de Leonard Bernstein de sa naissance jusqu’à sa mort (…). En fait, c’est un portrait du mariage de mes parents. Il s’agit de quelque chose de très spécifique et de très personnel pour nous autres enfants ».

Tout comme pour A Star Is Born, Bradley Cooper officie à la fois comme acteur, scénariste, producteur et réalisateur. Le film sera également présenté en avant-première au Festival du Film de Venise en Septembre prochain. Mais à la différence de son premier film derrière la caméra, il ne s’agit pas d’une réadaptation mais bien d’un scénario original.

Carey Mulligan donne la réplique à Bradley Cooper sous les traits de Felicia. L’actrice révélée par Orgueils et Préjugés (2005) et Une Education (2009) avant de passer par plusieurs grands films américains (Gatsby le Magnifique (2013), Drive (2011)), a fait un retour des plus remarqués avec Promising Young Woman en 2020, puis avec le film d’enquête She Said en 2022.

Toujours dans la même interview, Jamie Bernstein s’est montré très enthousiaste sur le choix de Carey Mulligan pour incarner sa mère à l’écran. « Nous sommes très excités de voir Carey Mulligan jouer notre mère Felicia. Je vous promets qu’elle va porter le projet très haut ».

Le casting est complété par Maya Hawke (Stranger Things, Asteroid City) qui interprète leur fille, et Sam Nivola qui jouera leur fils. Matt Bomer, Sarah Silverman (Les Mondes de Ralph) ou encore Gideon Glick complètent la distribution.

Le film bénéficie également du soutien de réalisateurs de renom : Martin Scorsese et Steven Spielberg officient comme producteurs. Rappelons que ce dernier a signé la nouvelle adaptation de West Side Story en 2021.

Après son avant-première à Venise, Maestro sortira dans les salles de cinéma au mois de Novembre prochain, avant d’être disponible sur Netflix le 20 décembre.

Adrien Mengin