Présenté au Festival de Toronto, Dream Scenario met en scène un Nicolas Cage apparaissant dans les rêves des autres.

Nicolas Cage serait-il le comédien à la filmographie la plus folle du septième art ? De Volte/Face à Arizona Junior, en passant par Adaptation et les récents Pig ou Color Out of Space, l’acteur a toujours participé à des projets originaux et hauts en couleur.

Et il peut d’ores et déjà faire une nouvelle place au sein de cette liste, puisque Dream Scenario, l’un des derniers projets dans lequel il apparaît, s’annonce comme une nouvelle expérience totalement barrée. Le comédien y incarne Paul Matthews, un professeur de biologie sans histoire dont la vie se retrouve bientôt chamboulée par un phénomène étrange.

De façon inexplicable, Matthews apparaît dans les rêves et les cauchemars de millions d’inconnus. Alors que de plus en plus de gens le reconnaissent dans la rue, Matthews devient une célébrité, pour le meilleur et pour le pire.

La première bande-annonce du film montre ainsi notre héros dans des situations plus improbables les unes que les autres. En pleine catastrophe ou face à des crocodiles agressifs, Matthews reste spectateur des rêves d’autrui, rendant les séquences encore plus étrangement gênantes. Calvitie galopante, lunettes rondes et veste grise, Nicolas Cage apparaît étrangement normal dans un rôle qui devrait pourtant proposer de grands moments de folie, visibles en fin de trailer.

Dream Scenario est le second long-métrage du Norvégien Kristoffer Borgli. Ce dernier s’est fait remarquer dans plusieurs festivals grâce à Sick of Myself, une comédie noire et grinçante sur le monde de l’influence et sur le besoin d’attention à tout prix. Une réflexion sur la viralité des réseaux sociaux et la reconnaissance que l’on retrouve dans le pitch de Dream Scenario. Également auteur de ses scénarios, Kristoffer Borgli a fait montre dans son précédent film d’un humour basé sur la gêne et l’étrange, ton qui devrait parfaitement se marier avec le goût de Cage pour les expérimentations excentriques de jeu.

Aux côtés de l’acteur, on retrouvera Julianne Nicholson (Blonde), Michael Cera (Barbie), Tim Meadows (Brooklyn Nine-Nine) et Dylan Baker (Selma).

Produit et distribué par le studio A24, Dream Scenario pourra aussi compter sur la présence d’Ari Aster, l’un des réalisateurs phares de la firme (Hérédité, Midsommar et Beau Is Afraid), en tant que producteur.

Présenté au festival de Toronto, le film est annoncé dans les salles américaines le 10 novembre. Ne reste plus qu’à trouver un distributeur français pour le projeter dans l’Hexagone.

Timothée Giret