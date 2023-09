Inspirée de la brillante destinée de la chimiste Elizabeth Zott dans l’Amérique des années cinquante, la nouvelle série d’Apple TV se dévoile dans des premières images avec en vedette Brie Larson.

L’actrice californienne de Room et de Captain Marvel incarne ici Elizabeth Zott, qui a bouleversé les conventions au mitan du XXe siècle en acceptant d’être présentatrice pour une émission culinaire. Cette ancienne chimiste dans un laboratoire perd son emploi lorsqu’elle tombe enceinte. Une nouvelle qui la pousse à militer pour toutes les ménagères américaines destinées à rester dans leur foyer. Elle va même réussir à intéresser les hommes qui soudain « se mettent à écouter – bien plus que des recettes ».

Le récit de Lessons in Chemistry pointe ainsi du doigt la société patriarcale de l’époque : « Pourquoi le rôle de la femme ne se cantonne qu’à une sphère domestique ? ». La bande annonce montre ce personnage féminin qui agit malgré les obstacles et les contraintes. Admirée de son entourage pour son intelligence élevée et sa beauté raffinée, elle est soutenue par son compagnon Calvin, incarné par Lewis Pullman (Top Gun), et son amie Harriet Slone, jouée par Aja Naomi King (Blacklist. La série semble évoluer avec la naissance de ses enfants en bas âge et la présence de son Labradoodle.

Lessons in Chemistry est tirée du roman de Bonnie Garmus, La brillante destinée d’Elisabeth Zott, publié en mai 2022 : « Je suis une chimiste. Pas une femme chimiste. Une chimiste. Une sacrément bonne chimiste ! ». Il met en lumière une femme anticonformiste qui influence positivement son entourage en ayant des idées révolutionnaires.

Auteure, journaliste et rédactrice, Bonnie Garmus signe ici son premier ouvrage littéraire qui a obtenu un grand succès auprès des lecteurs, comme l’indique le site Babelio : « Perspicace, juste, drôle, imprévisible, ce roman offre une galerie de portraits éblouissants et se montre aussi original et éclatant que son inoubliable personnage principal. »

Stephanie Koenig (The Flight Attentat), Kevin Sussman (The Big bang Theory), Patrik Walker (Gaslit) et Thomas Mann (Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty) complètent le casting.

On retrouvera Brie Larson prochainement dans les salles de cinéma avec deux blockbusters : The Marvel, programmé le 8 novembre, et Fast and Furious 10, prévu le 17 mai 2024.

La série Lessons in Chemistry, écrite par Susannah Grant (Erin Brockovich) et composée de huit épisodes, sera disponible à partir du 13 octobre sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Aurélie Celdran