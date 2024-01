La future production de Lucasfilm et des studios Disney pour Star Wars au cinéma sera un film The Mandalorian réalisé par Jon Favreau, showrunner de la série.

C’est Baby Yoda en personne qui est chargé de relancer la franchise intergalactique après L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams en 2019. À la suite d’une troisième saison et d’une quatrième en préparation, nous retrouverons bientôt le personnage et son acolyte Mando sur grand écran.

Jon Favreau (Iron Man, #Chef), showrunner de la série qui semble bien s’entendre avec la firme de Mickey Mouse, s’occupera de réaliser le long-métrage. Voici ce qu’a déclaré l’intéressé : « J’ai adoré raconter des histoires qui se déroulent dans le riche univers créé par George Lucas. La perspective de présenter le Mandalorien et son apprenti Grogu au cinéma est extrêmement excitante ».

L’histoire de The Mandalorian suit un chasseur de prime interprété par Pedro Pascal, qui tombe lors d’une mission sur un petit être de la même race que maître Yoda. Il va en devenir le protecteur.

Les retours plutôt mitigés sur la nouvelle trilogie de films ont été compensé par la série, devenue un phénomène mondial, au point d’être l’œuvre la plus regardée en streaming de 2023, et de donner lieu à deux spin-off avec Le Livre de Boba Fett et Ahsoka. Lucasfilm s’appuie donc sur quelque chose de solide pour revenir vers les salles obscures, ce que souligne la présidente Kathleen Kennedy : « Jon Favreau et Dave Filoni ont introduit dans Star Wars deux nouveaux personnages très appréciés, et leur nouvelle intrigue est parfaitement adaptée au grand écran. »

Si le film est censé commencer son tournage cette année, aucune date de sortie n’a été précisée. Plusieurs projets secrets sur Star Wars sont affichés dans le calendrier de Disney, cependant celui-ci change constamment. Sans annonce officielle, il est difficile de faire des suppositions, d’autant plus que les dernières sorties de la galaxie très lointaine se déroulaient généralement en Décembre (à l’exception de Solo : A Star Wars Story), et que cette place est réservée à Avatar 3 en 2025.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté prévue pour Star Wars au cinéma dans les années à venir. Si certains projets semblent avoir disparus des radars, comme ceux de Patty Jenkins (réalisatrice de Wonder Woman) et de Kevin Feige (grand chef de Marvel Studios), d’autres sont bien d’actualité. Nous pouvons citer un autre film qui doit contenir des personnages de The Mandalorian, réalisé par Dave Filoni (qui travaille sur les séries animées Star Wars depuis longtemps), ou encore un nouveau long-métrage mettant en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey.

Après quelques années de calme dans nos cinémas, le futur de la guerre des étoiles semble à nouveau lumineux, de quoi réjouir les fans.

Florian Boulland