Trois nouveaux longs-métrages Star Wars sont en préparation chez Lucasfilm dont un qui marque le retour de Daisy Ridley.

Depuis la sortie de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker et sa réception houleuse, la saga avait totalement quitté les écrans de cinéma. Lucasfilm a préféré concentrer son activité sur le développement de séries, suite au succès de The Mandalorian.

Les fictions sérielles prenant place dans l’univers de la franchise se sont ainsi multipliées ces dernières années, comme Obi-Wan Kenobi, Andor, ou encore Le Livre de Boba Fett.

Disney et Lucasfilm semblent avoir retrouvé confiance en leur saga phare, en tout cas suffisamment pour tenter une nouvelle incursion au cinéma. Ce sont pas moins de trois nouveaux longs-métrages Star Wars qui ont été annoncés le 7 avril, à l’occasion de la Star Wars Celebration à Londres.

Ces nouvelles histoires ne formeront cependant pas une trilogie, puisqu’elles exploreront des périodes distinctes de l’univers intergalactique. Et pour ces trois films, Lucasfilm a fait appel à autant de réalisateurs différents : James Mangold (Logan), Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel) et un habitué de la saga, Dave Filoni, coproducteur des séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Le film de ce dernier devrait d’ailleurs faire directement suite à sa première série. Situé entre Le retour du Jedi et Le Réveil de la Force, il apportera vraisemblablement une conclusion à l’arc narratif du personnage de Grogu, voire à la série dans son ensemble.

Le projet porté par Sharmeen Obaid-Chinoy s’inscrira quant à lui dans la continuité de la trilogie de Disney et se déroulera quinze ans après l’épisode IX. Si les informations au sujet du scénario restent maigres, on sait que Daisy Ridley fera son grand retour dans la peau de Rey. Cette dernière devra former une nouvelle génération de Jedis.

Mais le futur long-métrage le plus excitant est sans doute celui de James Mangold qui reviendra aux fondations de l’univers de Star Wars. Prenant place plusieurs dizaines de milliers d’années avant tous les autres films, il explorera ainsi les origines de la Force.

De nombreux autres films avaient déjà été annoncés au milieu des années 2010, peu après le lancement réussi de la nouvelle trilogie. Il avait ainsi été question d’un film consacré à Boba Fett réalisé par Josh Trank (Les Quatre Fantastiques) et d’un autre centré sur Obi-Wan Kenobi, déjà confié à James Mangold.

Si ces deux ébauches de longs-métrages ont finalement été recyclées en séries, d’autres projets semblent avoir été purement et simplement annulés. La trilogie de Rian Johnson (réalisateur de l’épisode VIII) et celle de Weiss et Benioff (les créateurs de Game of Thrones) n’ont ainsi jamais abouti. De même, Star Wars : Rogue Squadron, pourtant confié à la réalisatrice Patty Jenkins (Wonder Woman), semble lui aussi définitivement enterré.

Reste maintenant à voir si les trois nouveaux films seront bien menés à leur terme. Lucasfilm n’a pour l’heure pas communiqué de calendrier de tournages ou de sorties.

Timothée Giret