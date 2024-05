Le trio, actuellement en France pour la promotion de Kinds of Kindness, en compétition au 77e du festival de Cannes, va retravailler ensemble sur le prochain film du réalisateur.

Après Pauvres Créatures (2023) et Kinds of Kindness (2024), l’actualité du réalisateur grec Yorgos Lanthimos reste chargée. Il s’attaque déjà à son nouveau projet, Bugonia, qui continue de plus belle avec Emma Stone et Jesse Plemons.

L’histoire du film suivra deux jeunes hommes à l’esprit conspirationniste qui décident de kidnapper la dirigeante d’une grande entreprise car ils sont convaincus que cette dernière est une extraterrestre envoyée pour détruire la Terre.

Développé et produit par Lars Knudsen, ainsi que par Ari Aster, réalisateur de Midsommar, Beau is Afraid et Hérédité, le projet sera le remake du film coréen de science-fiction à succès Save the Green Planet ! (2003). C’est Will Tracy, à qui l’on doit le scénario du surprenant Le Menu, mais aussi celui de la série acclamée de HBO Succession, qui sera chargé de l’écriture de cette adaptation.

Yorgos Lanthimos, avec ses collaborateurs Ed Guiney et Andrew Lowe à travers Element Pictures, et Emma Stone avec sa société Fruit Tree agiront à la production. Lowe et Guiney annoncent d’ailleurs être « très impatients de travailler avec la brillante équipe de Focus Features et ravis de retrouver Yorgos, Emma et Jesse, ainsi que de nombreux membres de l’équipe formidable avec laquelle nous avons collaboré sur des films récents. »

En effet, il s’agira de la quatrième collaboration entre Stone et Lanthimos après La Favorite (2018), Pauvres Créatures (2023) et Kinds of Kindness (2024). Au fil du temps, cette entente a porté ses fruits par le passé, avec la consécration d’Emma Stone, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Bella Baxter dans Pauvres Créatures. Le long-métrage a également valu une nomination à l’Oscar du meilleur film à Lanthimos, de même que La Favorite en 2019.

On retrouvera au casting Jesse Plemons, de plus en plus régulièrement à l’affiche. On pense à son rôle marquant de soldat américain raciste et xénophobe dans le Civil War d’Alex Garland, mais aussi dans Killer of The Flower Moon pour Martin Scorsese ou encore The Power of the Dog de Jane Campion sur Netflix.

D’après Deadline, la société Focus Features a obtenu les droits de distribution du film sur le territoire américain, tandis que Universal Pictures se chargera de le distribuer à l’international. Selon Collider, Bugonia doit débuter son tournage en juillet de cette année. Aucune date de sortie n’est encore annoncée.

Florian Rouaud