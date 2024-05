L’acteur et réalisateur adaptera le roman de Kim Zupan, avec Owen Teague, Nick Nolte et Bill Murray devant la caméra, une quinzaine d’années après son film précédent.

Plus connu pour sa carrière d’acteur, Ed Harris n’avait plus réalisé de film depuis Appaloosa en 2008, il y a plus de quinze ans. Mais selon Variety, l’acteur devrait bientôt faire son grand retour derrière la caméra avec The Ploughmen.

Adaptation du roman à succès Les Arpenteurs de Kim Zupan, le projet s’inscrira ainsi dans le genre du film noir, si cher au cinéma américain classique.

Le scénario suivra Val Millimaki, jeune adjoint au shérif, chargé de surveiller la cellule de John Gload, un meurtrier vieillissant, dans l’attente de son procès. Alors que le temps passe, le meurtrier commence à se confesser à son jeune garde. Au fil des conversations, le jeune policier en vient aussi à se livrer à son prisonnier, de façon de plus en plus dangereuse.

C’est Owen Teague, vu récemment dans La Planète des singes : Le Nouveau Royaume, qui interprètera Millimaki, tandis que Nick Nolte (The Mandalorian) prêtera ses traits à Gload. Bill Murray (The French Dispatch) vient compléter le casting dans le rôle du shérif. À noter que pour la première fois de sa carrière, Ed Harris n’occupera pas de rôle dans son film.

Si la carrière d’acteur d’Ed Harris est connue de tous les cinéphiles, son travail en tant que réalisateur est plus rarement mis en avant. Depuis 2002, la star d’Abyss, de The Truman Show et d’Apollo 13 s’essaie à la mise en scène avec Pollock, biopic du célèbre peintre expressionniste Jackson Pollock. Le film est plutôt un succès critique qui vaut à Harris, également interprète du rôle-titre, une nomination à l’Oscar du meilleur acteur et à Marcia Gay Harden l’Oscar de la meilleure actrice.

Si cette réception est favorable, Ed Harris attendra pourtant huit ans pour repasser derrière la caméra pour Appaloosa. L’acteur réalisateur s’attaque alors au western et livre un film classique dans le meilleur sens du terme, aussi maîtrisé qu’efficace. Si l’œuvre ne remporte cette fois aucune distinction d’importance, il reste globalement bien reçu par la critique et les spectateurs, confirmant le talent d’Harris pour la mise en scène.

The Ploughmen sera produit par Harris lui-même, ainsi que par Ginger Sledge et Robert Knott, tous deux déjà producteurs sur Appaloosa. La production de ce projet a été un parcours de longue haleine pour le trio, puisqu’Harris était déjà annoncé aux commandes du film il y a trois ans, avec un tout autre casting.

Garrett Hedlund devait incarner le rôle de Val et le vétéran Robert Duvall, celui de John Gload. Harris déclare d’ailleurs à ce sujet « J’ai attendu que ce film se fasse pendant un long moment. », avant d’ajouter, qu’après tout ce temps « Ça vaut la peine d’attendre pour raconter cette histoire fascinante avec un casting et une équipe formidable et la beauté du Montana. »

Les droits de diffusion internationaux de The Ploughmen devraient être négociés pendant le Marché du Film du festival de Cannes. On ne sait donc pour l’heure pas encore de quelle façon le film sera visible sur le territoire français.

Timothée Giret