Un article du projet de loi d’urgence prévoit la dérogation exceptionnelle à la chronologie des médias pour les films qui étaient en salle le 14 mars. Le texte en cours d’examen suscite déjà l’indignation des syndicats d’exploitants.

La question se pose depuis plus d’une semaine alors que les salles de cinéma sont closes et que les Français sont calfeutrés chez eux. Les films pourront-ils, ou non, sortir en VOD pendant le confinement ? Si outre-Atlantique, le problème est moins délicat, en France, la chronologie des médias empêche en principe de prendre de telles décisions. Cependant, l’article 21 du projet de loi d’urgence examiné le 19 mars, autorise exceptionnellement le CNC a déroger à la règle en vigueur pour proposer les films déjà sortis le 14 mars en ligne.

Si le contournement de la chronologie des médias avait été évoqué pour les longs-métrages dont la sortie était prévue ultérieurement aux mesures d’urgence prises par le gouvernement le 13 mars dernier, seuls les films encore en exploitation le 14 mars seront concernés.

Comme ce sera le cas aux États-Unis pour Birds of Prey et The Gentlemen, ces œuvres seront disponibles à l’achat et à en location via les applications de vidéo à la demande. Sortis le 11 mars, La Bonne épouse de Martin Provost, Radioactive de Marjane Satrapi, Vivarium de Lorcan Finnegan, ou encore Une sirène à Paris de Mathias Malzieu pourraient donc figurer dans cette liste.

Mais Le Film Français rappelle toutefois que cette mesure est loin de faire l’unanimité. La Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), regroupant les principaux syndicats des cinémas nationaux, s’y oppose d’ailleurs fermement.

Dans une lettre citée par le magazine, la FNCF dit ne pas avoir été informée de l’adoption d’une telle mesure, doutant de son utilité réelle « Le caractère d’urgence et indispensable à la vie de la Nation de cette mesure ne nous paraissant absolument pas avéré, outre notre opposition à priver sans aucune concertation les professionnels de la maîtrise d’un tel dispositif et à modifier le Code du Cinéma unilatéralement, Richard Patry a adressé une lettre de protestation au Ministre de la Culture », tance le courrier.

Une lettre datée du 18 mars, qui évoque une « humiliation » et une « provocation » pour les exploitants de salles, a bien été envoyée au Ministre de la culture Franck Riester.

Le texte supposé pallier la crise sanitaire qui touche le pays par des mesures d’urgence couvrant les domaines travail, de la santé, ou encore de l’économie, est toujours examiné ce week-end par le Parlement, comme en atteste Le Monde. Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé son contenu devant l’Assemblée nationale ce samedi 21 mars.