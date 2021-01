Le scénariste Joe Barton, connu pour la série Giri/Haji, a été engagé par J.J. Abrams pour écrire une suite directe à Cloverfield. Parallèlement, il travaille sur une série spin-off de The Batman.

Cloverfield est décidément une licence qui ne manque pas de surprise. Elle semble renaître régulièrement de façon toujours inattendue. Produit par J.J. Abrams en 2008, le premier opus avait bénéficié d’une campagne innovante utilisant le marketing viral sur Internet. À l’arrivée, le public et la critique ne furent pas déçus. Cloverfield était un hommage aux films de monstres géants japonais et d’H.P. Lovecraft.

Il remettait au goût du jour le procédé found footage, qui consiste à faire croire au public qu’il regarde des images déjà filmées par un des protagonistes de l’histoire. Autrement dit, il s’agit d’une caméra subjective maniée par les personnages à l’intérieur de la fiction. Cette esthétique aux images saccadées plongeait le spectateur dans la peau d’une bande de jeunes tentant de fuir le chaos d’un New York dévasté par une gigantesque créature.

Avec un budget de 25 millions de dollars, Cloverfield a engrangé plus de 172 millions de dollars de recettes dans le monde. La carrière du réalisateur Matt Reeves a ainsi connu un joli démarrage avec cet essai. On lui doit par la suite deux volets de la nouvelle version de La Planète des Singes en performance capture, L’Affrontement et Suprématie. Aujourd’hui, il est attendu pour le reboot The Batman, avec Robert Pattinson.

Ce n’est donc peut-être pas un hasard si le prochain opus Cloverfield tombe entre les mains de Joe Barton, jeune scénariste britannique émergent. Il est très courtisé depuis qu’il a créé la série Giri/ Haji pour BBC Two et Netflix, un polar noir sur fond de choc des cultures entre Japon et Royaume-Uni. Il a également écrit le film d’horreur Le Rituel, diffusé sur Netflix.

Selon The Hollywood Reporter, il vient d’être engagé par Paramount Pictures et Bad Robot, la société de J.J. Abrams, pour écrire un nouvel épisode à Cloverflield. Aucune information n’a filtré sur le contenu de ce projet, si ce n’est qu’il ne sera pas tourné en found footage. Il s’agira en tout cas du quatrième film, après 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg (2016) et The Cloverfield Paradox de Julius Onah (2018), qui n’étaient pas des suites directes, constituant davantage un univers étendu de la licence.

Joe Barton a parallèlement été annoncé comme showrunner d’une série spin-off sur l’univers de Batman pour HBO Max. Il remplacerait à ce poste le créateur de Boardwalk Empire, Terence Winter, qui a quitté cette production en raison de divergences artistiques. Connue sous le titre de travail Gotham PD, cette série adopterait le point de vue d’un flic corrompu dans la ville la plus dégénérée de la pop culture. L’intrigue se situerait dans la même continuité que The Batman de Matt Reeves dont il constituerait une sorte de prequel.

En attendant que ces deux projets se concrétisent, un autre film sous la plume de Barton devrait sortir prochainement sur Amazon Prime, Invasion de Michael Pearce. Comme l’indique le titre, il s’agirait d’une invasion extraterrestre, avec en vedette Riz Ahmed et Octavia Spencer.

Raphaël Mussard