L’actrice américaine Elizabeth Olsen sera la tête d’affiche de Love and Death, une nouvelle minisérie pour HBO Max, sous la plume de David E. Kelley, créateur de Big Little lies et The Undoing.

À peine sortie de l’engouement autour de WandaVision sur Disney+, la série la plus vue de la plateforme, Elizabeth Olsen sera de retour dans un nouveau projet pour le petit écran, cette fois pour HBO Max.

La minisérie, intitulée Love and Death, sera basée sur un fait divers qui a fait sensation aux États-Unis dans les années 1980 : l’histoire de Candy Montgomery, une épouse et mère au foyer aimante du Texas qui fut soupçonnée d’avoir assassiné Betty Gore.

Après avoir développé une amitié sincère avec cette femme d’un membre de son Église avec qui elle entretenait une liaison, Candy fut accusée de l’avoir tué froidement. Pire, de l’avoir mutilé avec 41 coups de hache, dans la chambre de son nourrisson. Après un long procès, Candy Montgomery a été déclarée non-coupable.

Le pitch de la minisérie suivra « deux couples de croyants menant une vie paisible dans l’État du Texas, jusqu’à ce que quelqu’un s’empare d’une hache ».

Elizabeth Olsen, qui a longtemps porté le costume de la Sorcière rouge pour le MCU (Le Soldat de l’hiver, L’Ère d’Ultron, Civil War, Infinity War et Engame), qu’on a pu voir dans Godzilla ou encore dans Silent House, film horrifique tourné en un seul plan, prêtera ses traits ici à cette femme surnommée la Tueuse à la hache.

Selon IndieWire, le scénario a été confié à David E. Kelley, derrière Big Little lies et The Undoing. Il se basera sur le livre Evidence of Love : A True Story of Passion and Death in the Suburbs, écrit par John Bloom et Jim Atkinson, et sur plusieurs articles du journal Texas Monthly. David E. Kelley agira également à la production, via sa société, en collaboration avec Nicole Kidman et Per Saari. À la réalisation, on trouve Lesli Linka Glatter (Homeland).

Ce projet entre en concurrence avec une autre série baptisée Candy, qui devrait compter dans son casting une autre Elisabeth : Elisabeth Moss (Handmaid’s Tale). Cette dernière a été choisie pour incarner ce personnage en juillet dernier.

Sarah Aubrey, directrice des contenus originaux chez HBO Max, se réjouit de cette nouvelle minisérie : « C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes d’une petite ville, qui culmine dans un acte d’une terrible violence. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec David, Nicole et Per et nous avons la chance incroyable d’avoir Elizabeth au centre de notre histoire pour faire ressortir toutes les facettes de Candy qui rendent cette histoire si inoubliable. ».

Aucune date de tournage n’a pour le moment été annoncée.

Maxence-Yahia Lequere