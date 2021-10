Alors qu’il est encore en salle avec Le Dernier Duel, le réalisateur américain revient avec de nouvelles images de son prochain film sur le meurtre de Maurizio Gucci attendu le 24 novembre.

Basée sur le roman The House of Gucci : A sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed par Sara Gay Forden paru en 2000, l’histoire s’intéressera au point de vue de Patrizia Raggiani (Lady Gaga) qui commandita l’assassinat de son ex-mari Maurizio (Adam Driver), petit-fils du fondateur de l’entreprise italienne, afin de récupérer l’héritage avant qu’il ne se remarie avec Paula Franchi (Camille Cottin).

La première bande-annonce pointait déjà l’importance du personnage de Patrizia et son aptitude à manipuler afin de prendre le pouvoir sur la maison de mode. Condamnée à 16 ans de prison pour son implication dans la mort du chef de la marque, les nouvelles images explorent son caractère ambivalent.

On retrouve la narration de Lady Gaga (A Star Is Born, American Horror Story), avec son accent italien, nous parler de ce qu’inspire les Gucci. Elle est présentée toute de blanc vêtue, innocente et douce, aux frères de son compagnon, interprétés par Al Pacino (The Irishman), Jeremy Irons (Justice League) et un Jared Leto (Blade Runner 2049) métamorphosé. Sa candeur tranche avec la violence que cette famille met dans ses « jeux » jusqu’à faire couler accidentellement le sang.

Après Heart of Glass de Blondie, c’est maintenant Sweet Dreams d’Eurythmics qui résonne dans le trailer pour rappeler les années 1990 où se déroule l’affaire. Patricia n’est plus candide mais bien décidée à porter à un niveau supérieur le nom qu’elle a adopté en se mariant. Même si cela signifie déchirer la fratrie. Celle-ci ne semble d’ailleurs pas apprécier qu’une femme souhaite mettre le nez dans leur affaire si on en croit sa querelle avec Aldo Gucci (Al Pacino).

La grandeur des décors et costumes contraste avec le premier aperçu de l’organisation de l’assassinat par une Patrizia d’habitude chic qui apparaît maintenant débraillée et désespérée. Malgré la déception de la famille Gucci suite au visionnage du film, l’équipe de Ridley Scott a eu accès à leurs archives pour concevoir les costumes et accessoires.

Le directeur de la photographie Dariusz Wolski, qui suit le réalisateur depuis Prometheus, confiait la singularité de ce film qu’il qualifie de « soap opéra haut de gamme » composé d’un casting « fou ». Rendez-vous le 24 novembre pour admirer le résultat final.

Emilie Bollache