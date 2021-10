La série d’Hulu revient le 19 novembre après une première saison acclamée par la critique et qui accueillera Gillian Anderson dans son casting.

Elle Fanning (Un jour de pluie à New York, Teen Spirit, Maléfique) et Nicholas Hoult (Tolkien, X-Men) reprennent les rôles de Catherine II et Peter III, époux rivaux dans l’accession au trône. Si les dix premiers épisodes de The Great s’étaient intéressés à la fomentation d’un coup d’État pour renverser Peter, cette nouvelle salve s’attardera sur la prise de pouvoir de Catherine et des moyens qu’elle emploiera pour le conserver.

Jeune fille allemande, envoyée en Russie pour épouser l’Empereur, le personnage d’Elle Fanning avait dû évoluer pour survivre dans un cadre bien éloigné de ses livres romantiques.

Prisonnière d’un mariage de convenance avec un époux rustre et face à des traditions barbaresques, Catherine avait finalement décidé de s’emparer du pouvoir afin de ne pas laisser son pays d’adoption mourir entre les mains d’un incompétent. Après avoir trouvé des alliés et accepté de sacrifier son amant pour le trône, la jeune femme s’était définitivement séparée de sa naïveté pour faire entrer la Russie dans le siècle des Lumières.

Les nouvelles images de cette seconde saison nous placent directement devant son couronnement et son appellation en tant que « The Great ». Les échanges entre Nicholas Hoult et Elle Fanning conservèrent leur humour pinçant et absurde dans des décors et costumes toujours aussi majestueux.

Maintenant que Catherine est au pouvoir, ce n’est plus elle qui commandite les trahisons mais doit, au contraire, les éviter. La jeune impératrice devra se méfier de sa cour, de ses alliés, de son mari, et même de sa mère, jouée par la talentueuse Gillian Anderson (Sex Education). Enceinte du futur de la Russie, qui la rend intouchable jusqu’à l’accouchement, elle devra faire face à un pays qui ne veut pas forcément des changements prévus pour lui.

Librement inspirée de la vie de « La Grande Catherine », comme elle était surnommée, celle-ci a su garder le pouvoir pendant 34 ans après le coup d’État qui a destitué son mari. C’est durant son règne que le pays deviendra un Empire dominant et connaîtra une importante expansion de son territoire.

Écrite par Tony McNamara (La Favorite) et diffusée sur Hulu, la seconde saison de The Great sera disponible à compter du 19 novembre. En attendant, la première est toujours accessible, en France, sur Canal +.

Emilie Bollache