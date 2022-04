Les rumeurs du retour de David Lynch à la réalisation d’un long-métrage présent au Festival de Cannes en mai ont été réfutées par le principal intéressé.

Le magazine Variety a récemment fait circuler des rumeurs affirmant que le réalisateur David Lynch présenterait son nouveau film à l’occasion du Festival de Cannes, marquant son retour depuis Inland Empire en 2007.

À compter de l’annonce de la fin de sa carrière, David Lynch fait l’objet de nombreuses rumeurs quant à un possible projet nommé Wisteria. D’abord connu sous forme de série en partenariat avec Netflix, Variety a ensuite émis l’hypothèse qu’il s’agirait plus vraisemblablement d’un film s’il venait à atterrir à Cannes.

À l’occasion d’une interview donnée le mardi 12 avril à The A.V. Club, le cinéaste a répondu lui-même à ces bruits de couloir : « Je n’ai pas de film à Cannes. En fait, personne ne m’a jamais questionné. Vous êtes la première à me demander : « David, avez-vous un film à Cannes ? ». La réponse est non, je n’ai pas de film à Cannes. Je n’essaye pas de vous jouer un tour, je n’ai rien de prévu à Cannes. Il y aura bien quelque chose de nouveau pour quelqu’un d’autre. Mais ce n’est pas moi ».

Les dernières paroles du réalisateur ont à nouveau mis le feu aux poudres alors que les regards se tournent vers ses enfants, également cinéastes. Jennifer Lynch se fait connaître dès son premier film en 1993, Boxing Helena, dont elle est également la scénariste. Dernièrement, elle s’est illustrée à la réalisation d’épisodes de séries tels que The Walking Dead, American Horror Story, Jessica Jones… De son côté, Austin Jack Lynch travaille surtout sur des documentaires avec la série Interview Project et l’expérimental Gray House en 2017.

Il est plus que probable que David Lynch ait fait référence aux autres réalisateurs présents au Festival de Cannes avec ses paroles. Notamment, David Cronenberg qui est attendu et marquera son retour depuis 2014. Son nouveau film, Crimes of the Future, comptera Viggo Mortensen (Green Book), Léa Seydoux (Mourir peut attendre), Kristen Stewart (Spencer) et Scott Speedman (Captives) parmi son casting.

Emilie Bollache