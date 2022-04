Danny Boyle revient à la télévision avec une série consacrée au groupe de punk britannique, les Sex Pistols, avec 6 épisodes disponibles à compter du 31 mai sur Disney+.

D’une durée inférieure à une minute, le teaser pour la série Pistol montre son esthétique directement empruntée aux années 70 durant lesquelles se déroule l’aventure des Sex Pistols. Dans un style semblable à Trainspotting, la série se concentre sur une bande de jeunes avide de liberté et de révolution dans un pays où la monarchie tient encore, et toujours, une place importante pour le peuple anglais.

Créée et écrite par Craig Pearce, scénariste de Baz Luhrmann (Roméo + Juliette, Moulin Rouge, Gatsby, le magnifique, Elvis), et dirigée par Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Steve Jobs), Pistol est basée sur les mémoires du guitariste et membre fondateur du groupe, Steve Jones.

Fondés en 1975, les Sex Pistols ont connu une carrière éphémère : 3 ans d’existence, 1 album et 4 singles. Néanmoins, le retentissement de cette jeune génération remettant en cause les fondements de la société jusqu’à la plus sacrée des Britanniques, la monarchie, a marqué le monde de la musique.

Toby Wallace (The Society) incarnera Steve Jones, guitariste des Sex Pistols ; Anson Boon (1917), le chanteur Johnny Rotten ; Jacob Slater sera le batteur Paul Cook ; Christian Lees (Speechless), l’ancien bassiste Glen Matlock ; et, pour finir, Louis Partridge (Enola Holmes) interprétera Sid Vicious, le remplaçant de Glen Matlock et visage le plus connu du groupe.

Pistol accueillera également Maisie Williams (Game of Thrones) dans le rôle de Jordan et Emma Appleton (The Witcher) dans celui de Nancy Spungen, groupie et compagne de Sid Vicious qu’elle entraînera sur le chemin de la drogue jusqu’à son overdose en 1979.

La série est présentée comme une « révolution du rock and roll. Une révolution sous forme de tempête furieuse et déchaînée avec, en son centre, les Sex Pistols. Le voyage hilarant, émouvant et parfois déchirant de Jones, membre et guitariste du groupe, qui nous guide à travers le récit kaléidoscopique des trois années les plus épiques et chaotiques de l’histoire de la musique. C’est le récit d’une bande d’enfants sans avenir de la classe ouvrière, qui ont secoué une société ennuyeuse et corrompue, menacée de faire tomber le gouvernement et changé à jamais la musique et la culture. »

Les six épisodes de Pistol seront disponibles à partir du 31 mai sur la plateforme de streaming Disney+.

Emilie Bollache