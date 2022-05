Après Apollo 10½ sorti sur Netflix, le réalisateur de Boyhood Richard Linklater retrouve Glen Powell, qui sera à l’affiche de Top Gun : Maverick le 25 mai, dans le cadre d’une comédie d’action sur un tueur à gages infiltré pour le compte de la police.

Contrairement à ce que son titre peut laisser penser, Hitman ne sera pas une nouvelle adaptation des jeux vidéo à succès, qui peinent à convaincre en salle, mais une comédie mêlée à de l’action, basée sur un article du journaliste Skip Hollandsworth dans le Texas Monthly.

Publié en 2001, Hitman relate l’histoire fascinante du tueur à gages Gary Johnson, un enquêteur du bureau du procureur du district d’Harris Country, qui joue le rôle de tueur à gages pour la police lorsque celle-ci a besoin de l’aide d’un agent infiltré afin d’interpeller des individus cherchant à commettre un meurtre par l’intermédiaire d’un tueur à gages.

Richard Linklater réalisera le film en plus d’en être le coscénariste. Notamment connu pour sa trilogie Before avec Ethan Hawke et Julie Delpy, ainsi que son film Boyhood, dont le tournage a été étalé sur douze ans, le réalisateur américain enchaîne les projets.

Son film d’animation Apollo 10½ n’est sorti que depuis le 1er avril que le cinéaste annonce déjà la préparation de deux biopics sur l’artiste John Brinkley et le comédien Bill Hicks. À l’heure actuelle, c’est sa comédie d’action Hitman qui donne de ses nouvelles puisque Glen Powell a été annoncé dans le rôle du policier sous couverture en tant que tueur à gages le plus demandé de Houston, jusqu’au jour où il enfreint le protocole afin d’aider une femme désespérée (Adria Arjona) essayant d’échapper à un petit ami violent.

L’acteur retrouve Richard Linklater après avoir collaboré avec lui sur Everybody Wants Some ! en 2016 et Apollo 10½. Il signe également le scénario aux côtés du réalisateur.

Prochainement, Glen Powell sera à l’affiche de Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski avec Tom Cruise et Miles Teller. Le film effectuera son avant-première française sur la Croisette à l’occasion du Festival de Cannes qui débutera le 17 mai. De son côté, Adria Arjona a récemment partagé l’affiche de Morbius de Daniel Espinoza avec Jared Leto et Matt Smith.

La production d’Hitman devrait commencer au mois Octobre et les droits internationaux vendus pendant le marché du Festival de Cannes.

Emilie Bollache