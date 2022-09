Les studios Pixar ont annoncé une date de sortie visant l’été 2024 pour Vice-Versa 2. Aucune information n’a spécifié si le film d’animation sera à destination des salles de cinéma ou de la plateforme de streaming Disney +, à l’image de Soul et Alerte Rouge.

Amy Poehler, la voix originale de Joie, a précisé que l’histoire suivra le personnage de Riley durant son adolescence et l’émergence de ses nouvelles émotions. Le réalisateur Pete Docter laisse la place à Kelsey Mann qui a, jusqu’ici, dirigé des courts-métrages Pixar. La scénariste Meg LeFauve revient, quant à elle, pour écrire cette suite au succès de 2015.

Le studio a également révélé un nouveau projet, Elio, centré sur un enfant de 11 ans qui établit un premier contact avec des extraterrestres. Le film d’animation est réalisé par Mary Alice Drumm et écrit par Adrian Molina, respectivement la productrice et le scénariste de Coco.

Check out this #D23Expo Exclusive Poster for Disney and Pixar’s Elemental. See the movie only in theaters June 16, 2023! pic.twitter.com/gnLjVZVngx

— Pixar (@Pixar) September 9, 2022