Paramount a mis en ligne une vidéo de Tom Cruise s’adressant aux fans alors qu’il tourne une cascade à risque, à l’occasion du dernier CinemaCon, pour le très attendu Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie Une, attendu en juillet 2023 en salle.

Il y a trois mois, Paramount a dévoilé un premier trailer du septième volet des aventures d’Ethan Hunt avec Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie Un. Cette suite est d’autant plus sous le feu des projecteurs qu’il pourrait s’agir du commencement de la fin pour le personnage joué par Tom Cruise à la suite de la seconde partie.

L’acteur hollywoodien de 60 ans prouve une nouvelle fois qu’il est à la hauteur du rôle d’agent secret avec une vidéo postée sur le compte Twitter de Paramount ce 7 septembre, prise lors du CinemaCon en avril dernier, le mettant en scène, accroupi sur un avion dans les airs, pour une cascade qui figura dans le film. Connu pour être un acteur investi, Tom Cruise démontre sa capacité à effectuer ses cascades lui-même.

Chaque volet des Mission : Impossible avec des scènes toutes plus spectaculaires les unes que les autres, il n’est pas à douter que la première partie de Dead Reckoning sera à la hauteur.

Cet aparté de Tom Cuise introduit la bande-annonce du film qui devait initialement sortir en 2021. C’est en raison de multiples retards, dus à la pandémie, que le film a été reporté. Tant et si bien que le huitième volet, et deuxième partie de Dead Reckoning, a commencé son tournage. L’attente entre les deux opus ne devrait donc être aussi longue que précédemment.

Christopher McQuarrie est de retour au scénario et à la réalisation depuis son entrée dans la franchise avec les cinquième et sixième volets. Ce dernier, Mission : Impossible – Fallout, reste à ce jour le plus gros succès commercial avec plus de 790 millions de dollars au box-office international.

Aux côtés de Tom Cruise, Ving Rhames (Pulp Fiction), Simon Pegg (Ready Player One), Rebecca Ferguson (Dune), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Esai Morales (Ozark) et Hayley Atwell (Doctor Strange in the Multivers of Madness) sont également présents au casting.

Mission Impossible : Dead Reckoning sort au cinéma le 12 juillet 2023.

Emilie Bollache