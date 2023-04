Michael Fassbender incarne dans ici un entraîneur de football aux méthodes peu scrupuleuses envoyé dans les îles Samoa américaines pour reprendre l’équipe nationale en main.

L’histoire tirée de faits réels a déjà fait l’objet d’une première adaptation audiovisuelle dans le documentaire éponyme sorti en 2014. Le film avait été alors acclamé par la critique et récompensé aux British Independent Film Awards.

Thomas Rongen, incarné par Michael Fassbender, est choisi en 2011 pour entraîner l’équipe nationale de football des Iles Samoa américaines. Le pays, peu porté sur la pratique de ce sport, s’était auparavant fait connaître par une défaite restée célèbre contre l’Australie sur le score de 31-0 en 2001. Alors que l’équipe tente de se remettre de cet événement, l’arrivée de Thomas Rongen a pour objectif de l’aider à passer un nouveau cap et à se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil.

Le trailer laisse voir une équipe en grande difficulté sportive et financière avant l’arrivée de l’entraîneur. « Vous êtes sérieux ? », lance-t-il à ses employeurs en apprenant sa mutation à ce nouveau poste. Mais son attitude bougonne, et parfois même désespérée, va se transformer en une détermination et un accompagnement sans faille auprès de l’équipe, qui lui sont rendus en hommage dans les dernières images de la bande-annonce.

Le film racontera également une partie de l’histoire de Jaiyah Saelua, première personne non binaire à participer aux qualifications pour la Coupe du Monde de football. Le réalisateur a affirmé vouloir respecter le plus fidèlement possible son histoire. Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Oscar Kighley (Vaiana : La Légende du bout du monde) complètent le casting,

Pour Taika Waititi, il s’agit d’un projet de plusieurs années. La production a démarré en 2019 dans la ville d’Honolulu à Hawaï avant d’être interrompue par la pandémie en 2020. Des séquences ont été complétées depuis lors.

Le réalisateur, habitué ces dernières années aux grosses productions avec des enveloppes budgétaires plutôt épaisses (Thor : Ragnarok, Jojo Rabbit, Thor : Love and Thunder), n’avait pas caché son enthousiasme lors de l’annonce du projet. Il s’est d’ailleurs associé avec le studio Fox Searchlight pour la production du film avec qui il avait déjà travaillé sur Jojo Rabbit. Le film avait reçu plusieurs nominations aux Oscars 2020.

Une équipe de rêve (Next Goal Wins) est attendu sur grand écran le 20 décembre en France.

Adrien Mengin