Paillettes, courses-poursuites, explosions, la comédie d’espionnage complètement dingue de Matthew Vaughn, adaptée du roman éponyme Argylle d’Elly Conway, dévoile ses premières images.

Après avoir réalisé les trois volets de la saga Kingsman, le cinéaste britannique Matthew Vaughn reste dans les cordes avec Argylle. Ce nouveau film d’espionnage au casting XXL, s’adapte du roman éponyme de l’auteure Elly Conway, dont la publication est prévue début janvier 2024. Apple TV+ a dévoilé ce 28 septembre, les toutes premières images du film, et il s’annonce explosif.

Sous l’air mythique de Suspicious Minds d’Elvis Presley, la bande-annonce s’ouvre sur la chanteuse Dua Lipa, qui a fait ses débuts d’actrice plus tôt cette année, dans le rôle de Barbie Sirène dans Barbie de Greta Gerwig.

Elle offre à voir une danse extrêmement sensuelle aux côtés du très séduisant Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher), qui campe de son côté le rôle de l’agent secret Argylle. On comprend rapidement que le scénario est tout droit sorti d’un roman d’espionnage écrit par l’écrivaine à succès Elly Conway, interprétée ici par Bryce Dallas Howard (Jurassic World, La couleur des sentiments).

Lorsque les intrigues de ses livres commencent à refléter les actions secrètes d’une organisation d’espionnage réelle, Elly et son chat Alfie, n’ont pas d’autres alternatives que de parcourir le monde pour garder une longueur d’avance sur les tueurs. Elle se voit accompagnée par le personnage d’Aiden, joué par Sam Rockwell (3 Billboards : Les Panneaux de la Vengeance, Jojo Rabbit, Moon), un espion allergique aux chats, chargé de la protéger des tueurs lancés à ses trousses.

Sur un scénario écrit par Jason Fuchs (Pan, L’Âge de glace 4 : La Dérive des Continents), le film compte également dans ses rangs les acteurs Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Glass, The Avengers), Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm), Catherine O’Hara (Beetlejuice, Maman, j’ai raté l’avion !), Sofia Boutella (Star Trek : Sans Limites, La Momie), et John Cena (Barbie, The Suicide Squad).

Si Dua Lipa avait déjà concocté Dance The Night, un hit festif pour Barbie, elle a également participé à des chansons inédites pour Argylle, que nous sommes très impatients d’écouter.

Le film sortira dans les salles hexagonales le 31 janvier 2024, peu de temps avant une diffusion mondiale sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Camille Lepeintre