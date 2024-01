Cette année, la course aux chiffres du box office est remportée par Universal Pictures. Disney perd sa couronne pour la première fois depuis 2015.

Barbenheimer a fait le tour d’Internet, place maintenant à Marioppenheimer. En effet, Universal compte deux des trois films les plus rentables de cette année, Super Mario Bros : le film (1,3 milliard) et Oppenheimer de Christopher Nolan (950 millions). La première place revient néanmoins à Warner Bros avec Barbie, de Greta Gerwig (1,4 millard).

Cela suffit cependant à Universal pour dépasser Disney qui n’a pas réussi à hisser l’une de ses œuvres dans le top 3 cette année. L’entreprise détentrice de licences telles que Marvel ou Star Wars ne compte que deux gros succès à son actif en 2023, Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn (845 millions) et La Petite Sirène de Rob Marshall (570 millions).

Nous pouvons en partie attribuer cet échec à une lassitude générale envers les films de super-héros – les chiffres de longs-métrages tels que The Marvels (206 millions) ou Ant-Man : Quantumania (476 millions) en sont la preuve – mais aussi au fait que Disney a sorti moins de films qu’Universal cette année. 17 films contre 24 pour son concurrent.

Les deux studios ne jouent d’ailleurs pas sur le même terrain. Universal profite du succès de plusieurs projets horrifiques produits pour peu de budget, à l’image de M3gan ou Five Nights at Freddy’s, ce que Disney ne se permet pas, de par son image grand public.

La défaite reste donc relative, l’entreprise de Mickey maintient une bonne position. Elle va cependant pouvoir se questionner sur son mode de production car il semble que les grandes licences n’offrent plus les mêmes résultats. Un autre exemple avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, lui aussi considéré comme un échec avec ses 384 millions. Marvel Studios planche déjà sur des changements de formule pour les super-héros avec l’ouverture de Marvel Spotlight pour le streaming ou l’arrivée de son premier film classé R, Deadpool 3.

Les chiffres français reflètent la réalité du marché international. Mario est sur la première place du podium et nous ne retrouvons pas de film Disney dans le top 5. Deux productions françaises (Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu et Alibi.com 2) viennent interférer et se placer devant Star-Lord et ses gardiens de la galaxie.

L’actualité est donc particulièrement riche pour Disney en ce début d’année, qui a aussi vu son Mickey Mouse tomber dans le domaine public. Pour ce qui est du box-office, attendons de voir ce que l’entreprise compte proposer en 2024, avec des suites attendues telles que Vice-Versa 2 ou Mufasa : Le Roi Lion.

Florian Boulland