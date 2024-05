L’actrice malaisienne Michelle Yeoh a été choisie pour incarner le personnage principal de la prochaine série Blade Runner 2099 d’Amazon Prime.

Ce nouveau volet de la franchise fera office de suite au légendaire Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982 et à son second volet tardif Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve (Dune – première partie, Dune – deuxième partie).

Le scénario a été confié à Silka Luisa, connue pour son travail sur la série policière à succès d’Apple TV+, Shining Girls, avec Elisabeth Moss et Jamie Bell. Les détails de l’intrigue demeurent secrets et seul le titre suggère une avancée temporelle de cinquante ans après le dernier long-métrage.

Cette série marquera la première adaptation télévisuelle en live action du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, après une première incursion sur le petit écran avec la série animée Blade Runner : Black Lotus.

Explorant des thématiques aussi diverses que l’identité, la condition humaine (et non-humaine), les retombées de la technologie et la mémoire, Blade Runner se hisse au rang des franchises les plus influentes de la science-fiction et du septième art. Une saga qui, jusqu’à présent, n’a commis aucun impair artistique.

Nouvelle venue dans cet univers, Michelle Yeoh est une habituée du cinéma de genre. Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once en 2023, l’actrice est également connue pour ses rôles dans Crazy Rich Asians, Tigre et Dragon 1 et 2, Mémoires d’une geisha ou encore Demain ne meurt jamais. À la télévision, elle a notamment incarné Philippa Georgiou dans Star Trek Discovery, rôle qu’elle reprendra prochainement dans la série dérivée Star Trek Section 31, sur Paramount+.

Véritable légende du cinéma hongkongais, sa carrière d’actrice prend son envol en 1984 lorsqu’elle signe un contrat avec la compagnie de production de cinéma D&B Films. Elle fait ses débuts dans The Owl and Bumbo, une comédie d’action de Sammo Hung. Fascinée par le monde des films d’arts martiaux de Hong Kong, elle s’engage dans un entraînement intensif dans les écoles de kung-fu les plus réputées.

En 1985, Yeoh décroche son premier rôle majeur dans Le Flic de Hong Kong 2, toujours réalisé par Sammo Hung, où elle incarne un professeur de judo. Elle enchaîne avec Le Sens du devoir 2 de Corey Yuen, formant un duo dynamique avec Cynthia Rothrock. La comédienne impressionne en effectuant elle-même ses cascades et acrobaties, révélant ainsi de multiples talents, qu’elle confirmera au cours de ses quarante ans de carrière, marqués par près de cinquante longs-métrages.

La série Blade Runner 2099, en développement depuis fin 2021, n’a pas encore de date de sortie. Le tournage devrait commencer prochainement, et c’est Jonathan van Tulleken, déjà à l’œuvre sur la récente minisérie à succès Shōgun, qui a été choisi pour réaliser les épisodes de la première saison.

Christophe Laurent