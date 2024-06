Après un premier teaser sobrement efficace, le nouveau long-métrage de Fede Álvarez se dévoile à travers une nouvelle affiche et une bande-annonce remarquée.

L’opus original Alien, réalisé par Ridley Scott en 1979, suivait Sigourney Weaver dans le rôle d’Ellen Ripley, une astronaute dont l’équipage se retrouvait face à un alien mortel dans l’espace. Quelque cinq films et quatre décennies plus tard, la saga revient après le diptyque mitigé Prometheus (2012) et Alien Covenant (2017), également réalisés par Ridley Scott.

Malgré des ambitions louables, Scott n’était pas parvenu à rendre un hommage tangible et réussi à la franchise qu’il a pourtant créée. Les deux premiers opus, souvent cités comme des références du genre horrifique et du thriller d’action, restent inégalés.

Après un teaser misant sur l’ambiance et révélant peu sur l’intrigue et les personnages, le récit se dévoile davantage dans cette nouvelle bande-annonce, promettant de grands moments horrifiques avec des séquences inédites dans la saga.

Réalisé par Fede Álvarez, le film se déroule entre les événements de Alien et de sa suite, et suit un groupe de jeunes sur un monde lointain, confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers – le Xénomorphe. En plus de Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War), le casting inclut Isabela Merced (Sicario : La guerre des cartels), Archie Renaux, David Jonsson, Aileen Wu et Spike Fearn.

Le film semble miser sur un casting jeune et relativement inconnu pour accentuer l’immersion et l’identification du spectateur avec l’équipage. Les premières images laissent entrevoir une ambiance sombre, proche du premier film, avec un véritable parti pris esthétique et une approche radicale de la violence et des thématiques centrales de la saga.

Fede Álvarez semble avoir investi toute son énergie dans ce projet. Il a débuté dans le cinéma avec le remake de Evil Dead en 2013, produit par Sam Raimi, un film salué pour son approche intense et sanglante. En 2016, il réalise Don’t Breathe, un thriller claustrophobique qui reçoit des critiques élogieuses et un succès commercial notable. Reconnu pour sa capacité à créer des atmosphères tendues et oppressantes, son style distinctif et sa vision audacieuse font de lui une figure importante du cinéma de genre contemporain.

La nouvelle affiche s’inscrit totalement dans l’esthétique des premières images du film. On est clairement impatients de découvrir ce nouveau chapitre, qui semble se rapprocher des premiers films de la saga sans toutefois sombrer dans une nostalgie excessive.

La sortie du film est prévue pour le 14 août 2024 en France.

Christophe Laurent