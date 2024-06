Le réalisateur britannique, ex-membre des Monty Python, débutera en janvier le tournage de son prochain long-métrage, The Carnival at the End of Days.

Dans une interview accordée au magazine Premiere, Gilliam a confirmé avoir choisi Depp pour le rôle principal, lors de sa présentation du métrage au Festival du Film de la mer Rouge en décembre dernier : « Dieu anéantit l’humanité et le seul personnage qui veut la sauver est Satan, incarné par Johnny Depp. »

Gilliam a également mentionné que le casting comprendra Jeff Bridges (Sale temps à l’hôtel El Royale, Commancheria) dans le rôle de Dieu, Adam Driver (Le dernier duel, House of Gucci) et Jason Momoa (Dune, Justice League).

À propos du rôle de Bridges, Gilliam a précisé : « Il ne sera pas le Dieu auquel nous sommes habitués. Dans le film, Dieu est la nature. Mais une nature qui peut vous parler… J’aurai besoin d’animation pour lui donner vie, car dans la scène avec Dieu, il y a au moins 15 animaux. Et ça va être compliqué, parce que cela doit être réaliste. Et ce sera très coûteux. »

Gilliam a indiqué qu’il était « en train de déterminer exactement quand et où cela se fera », mais que le tournage est actuellement prévu pour commencer en janvier 2025.

Terry Gilliam est un réalisateur anglais peu productif, mais extrêmement talentueux, à l’origine d’œuvres devenues cultes, comme Bandits, bandits, l’incroyable Brazil, l’émouvant The Fisher King, avec le regretté Robin Williams (et déjà Jeff Bridges), ou encore L’armée des douze singes.

Le projet le plus connu du réalisateur reste sans doute son rêve de longue date d’adapter Don Quichotte de Cervantes. Ce projet, entamé en 1998, s’est révélé être une véritable épopée marquée par des malheurs. Le premier tournage en 2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp, fut abandonné après une série de catastrophes, notamment des inondations et des problèmes de santé de Rochefort, un fiasco documenté dans Lost in La Mancha en 2002.

Malgré des décennies de tentatives infructueuses, de réécritures, de changements de casting et de batailles juridiques, Gilliam n’a jamais abandonné. En 2017, il a relancé le projet avec Jonathan Pryce et Adam Driver. Le tournage, bien que difficile, s’est achevé en 2018.

On croise les doigts pour un processus de développement plus simple pour ce prochain projet, qui n’a pas encore de date de sortie officielle.

Christophe Laurent