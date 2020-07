Probablement dédié à l’illustre footballeur Diego Maradona, The Hand of God marque le retour du réalisateur dans sa ville natale pour un film qu’il qualifie d’intime, distribué par Netflix.

Retour aux sources pour le cinéaste italien qui s’apprête à tourner dans sa ville natale, Naples, son film The Hand of God (La Main de Dieu). Distribué par Netflix, ce nouvel et mystérieux opus du réalisateur oscarisé en 2014 pour La Grande Bellezza, a de fortes chances d’être consacré à la légende argentine du football Diego Maradona, dont le surnom est le titre du long-métrage.

C’est la deuxième fois que Sorrentino tourne à Naples, où il avait réalisé son premier film, L’homme en plus, en 2001. The Hand of God, produit par Lorenzo Mieli via le label The Apartment Pictures devrait être mené de l’image à l’écriture par le Napolitain.

Et bien que le sujet central n’ait pas encore été confirmé, The Hollywood Reporter spécule fortement qu’il s’agit d’un hommage à Maradona, qui a joué pour la ville et se faisait appeler « La main de Dieu ». Une quasi-certitude si l’on considère les accointances du cinéaste avec le joueur, qu’il avait déjà intégré à son film Youth et cité dans son discours de remerciements en recevant son Oscar. Le genre du film reste à préciser, puisque rien ne dit cependant que Sorrentino se lance dans un biopic.

« The Hand of God représente pour la première fois de ma carrière un film intime et personnel, – un récit d’apprentissage à la fois léger et douloureux. Je suis ravi de participer à cette aventure avec le producteur Lorenzo Mieli, sa compagnie The Apartment et Netflix. La compréhension mutuelle entre moi et Teresa Moneo, David Kosse et Scott Stuber de Netflix sur le sens du film a été immédiate et éblouissante. Ils m’ont fait me sentir chez moi, une condition idéale, parce que c’est précisément ce que ce film signifie pour moi : rentrer chez moi. », a simplement commenté le réalisateur sans entrer dans les détails de l’intrigue.

En effet, l’autre particularité de ce projet réside dans le fait qu’il rejoigne le catalogue de Netflix. Une nouvelle affaire pour la plateforme qui a déjà réussi à acquérir nombre de titres exclusifs de grands noms du cinéma, comme The Irishman de Martin Scorsese, Da 5 Bloods de Spike Lee, et prochainement les très attendus Mank de David Fincher et I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman.

David Kosse, vice-président des films internationaux de Netflix, s’en félicite : « J’ai toujours été un grand fan de Paolo Sorrentino. Dès qu’on nous a présenté The Hand of God, nous savions que nous voulions nous associer à lui et à Lorenzo pour ce projet. C’est un honneur de travailler avec l’un des plus grands cinéastes d’Europe et d’apporter son incroyable histoire au monde », a expliqué le producteur.

Aucune de date de sortie n’est encore prévue.