Après une carrière déjà bien fournie, l’actrice de 31 ans se lance dans la réalisation avec son premier long-métrage.

Actuellement en pleine promotion pour Spencer de Pablo Larrain, qui pourrait lui valoir une nomination aux Oscars, Kristen Stewart se confiait à Variety à propos de The Chronology of Water : « On est en phase de casting. On se prépare et on y réfléchit depuis très longtemps. Je suis tellement contente. Cela prend le temps qu’il faut. Parfois, certains projets mettent une décennie à se faire. J’ai tendance à brûler les étapes dans ma vie et à parler de choses qui ne sont pas encore concrètes mais, maintenant, ça l’est plus que jamais. On démarre le casting. On cherche notre Lidia Yuknavitch ».

Adapté des mémoires de celle-ci, La Mécanique des Fluides en français est un roman paru en 2011. Cette écrivaine a grandi dans une famille violente, entourée d’une mère alcoolique et d’un père qui l’agressait sexuellement. Grâce à la natation, elle obtiendra une bourse pour l’université avant que sa consommation de drogue et d’alcool mette fin à sa carrière. Lidia obtiendra finalement un doctorat en littérature anglaise et se consacrera à l’écriture. La Mécanique des Fluides a suscité un véritable engouement à sa sortie grâce à un réalisme cru sur son enfance.

Kristen Stewart révélait encore chercher des partenaires pour ce « petit » film qu’elle décrit comme parfait pour débuter une carrière. Aucun visage mondialement connu ne se cachera donc sous les traits de Lidia Yuknavitch pour ce long-métrage que l’on pourrait qualifier d’intimiste et d’indépendant, à l’image de ses récents projets (Certain Women, Equals…). Si ce projet écrit et réalisé par ses soins, elle ne prévoit pas d’y jouer également.

En parallèle, l’actrice vient de terminer le tournage du prochain David Cronenberg, Crimes of the Future, aux côtés de Viggo Mortensen (Green Book : Sur les routes du sud, Captain Fantastic), Léa Seydoux (Mourir peut attendre, The French Dispatch) et Scott Speedman (Underworld, Captives).

Emilie Bollache