Disney continue sa course au remake de ses propres films d’animation en prise de vues réelles avec la mise en production d’un nouveau Blanche-Neige.

Après l’annonce de Rachel Zegler (West Side Story) dans le rôle principal, c’est maintenant au tour de la Méchante reine (The Evil Queen) de se dévoiler. Gal Gadot aurait finalisé l’accord avec les studios Disney pour incarner la marâtre jalouse de la jolie princesse.

Adapté du conte des Frères Grimm, Blanche-Neige et les Sept Nains est le premier long-métrage d’animation de Walt Disney qui permit, en 1937, aux studios de se faire une place dans l’industrie du divertissement pour enfants.

Pour rappel, l’histoire suit une princesse à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d’ébène. Celle-ci est contrainte de fuir dans une dangereuse forêt afin d’échapper à sa belle-mère, envieuse de sa beauté. Trouvant refuge chez des nains, elle sera malheureusement trompée par la sorcière qui la plongera dans un sommeil infini à l’aide d’une pomme empoisonnée. Il faudra l’intervention d’un prince pour la délivrer, soit d’un baiser comme dans le film d’animation, soit simplement en délogeant le morceau de fruit de sa gorge tel que nous le raconte le conte originel.

Ce genre de rôle plus sombre n’est pas commun dans la filmographie de l’actrice israélienne, principalement connue pour son rôle de Wonder Woman dans le DC Universe depuis 2017. Elle succède à Julia Roberts et Charlize Theron qui avaient respectivement incarné ce personnage en 2012 dans Mirror, Mirror de Tarsem Singh (The Cell) pour la première et Blanche-Neige et le Chasseur de Rupert Sanders (Ghost in the Shell) pour la seconde.

Un début de production est annoncé pour 2022 et étoffe un peu plus l’agenda de Gal Gadot. Attendue le 9 février 2022, dans l’adaptation par Kenneth Branagh du roman d’Agatha Christie Mort sur le Nil, elle retrouvera également Patty Jenkins dans Cleopatra. L’actrice s’associe une nouvelle une fois à Netflix pour Heart of Stone, toujours en tournage, alors que Red Notice sort le 12 novembre sur la plateforme avec Dwayne Johnson (Jumanji, Jungle Cruise) et Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) à ses côtés.

Emilie Bollache