La dernière pièce de théâtre du scénariste Anthony McCarten, sur la collaboration Warhol-Basquiat, sera adaptée sur grand écran par Kwame Kwei-Armah avec Paul Bettany et Jeremy Pope dans les rôles-titre.

Alors que la représentation théâtrale doit faire ses débuts sur les planches de Londres ce mois-ci, son adaptation cinématographique devrait entrer en production dans le courant de l’année.

Kwame Kwei-Armah, qui officie en tant que metteur en scène de la pièce, réalisera son premier long-métrage tandis qu’Anthony McCarten signera également le scénario pour ce qui s’annonce comme un nouvel aimant à récompense au vu de ses dernières œuvres : Bohemian Rhapsody, Les heures sombres, Une merveilleuse histoire du temps…

The Collaboration sera le deuxième volet de sa « Workship Trilogy », explorant la fascination collective pour la religion, l’art et l’argent. Ainsi, Les Deux Papes, sorti en 2019 sur Netflix, s’intéressait à ce premier thème en relatant la rencontre entre le pape Benoît XVI et son successeur le pape François, interprétés respectivement par Anthony Hopkins et Jonathan Pryce.

Le troisième opus, Wednesday at Warren’s, Friday at Bill’s, qui portera sur l’argent se concentra sur la création de la campagne The Giving Pledge par le milliardaire Warren Buffett et le fondateur de Microsoft Bill Gates qui vise à encourager les plus riches du monde à faire don d’une partie de leur fortune à des œuvres caritatives.

Pour ce qui est de l’art, The Collaboration reviendra sur l’amitié entre les artistiques contemporains Andy Warhol, âgé de 56 ans et en fin de sa carrière, et Jean-Michel Basquiat, jeune prodige d’une vingtaine d’années dont les toiles s’arrachent. C’est au début des années 1980 que leur complicité débutera.

Finalement, suite à de mauvaises critiques lors de leur dernière exposition en 1985, les deux artistes se séparent. Andy Warhol mourra d’une crise cardiaque deux ans plus tard, plongeant Basquiat dans une grande détresse qu’il cherchera à combler à travers la drogue. Il sera retrouvé mort d’overdose en 1988.

Notamment connu pour ses performances à Broadway, Jeremy Pope tient depuis 2020 un rôle dans Hollywood, la série de Ryan Murphy (American Horreur Story) sur l’âge d’or hollywoodien. Paul Bettany s’est, quant à lui, récemment illustré chez Marvel avec WandaVision.

Concernant son incarnation d’Andy Warhol, il déclare être « fan de Warhol et de Basquiat. J’ai hésité à jouer Andy au début, car je pensais qu’il serait trop difficile de sortir de son image publique mais, quand j’ai lu la pièce d’Anthony, ça a été une révélation. C’est un rêve de travailler avec le brillant Kwame et le ridiculement talentueux Jeremy Pope. Je me sens incroyablement honoré d’être aux côtés de personnes aussi extraordinaires pour raconter l’histoire de deux des plus grands artistes contemporains de tous les temps. »

Emilie Bollache