La plateforme de streaming de Paramount a diffusé la première bande-annonce de sa série The Offer qui reviendra sur la production du film culte de Francis Ford Coppola, Le Parrain.

La série de dix épisodes se basera sur l’expérience du producteur Albert S. Ruddy lors du tournage du Parrain. La bande-annonce, imprégnée de l’atmosphère des années 70, nous montre l’ambition de son projet à une époque où le studio Paramount est détenu par le conglomérat Gulf+Western qui ne croit pas au succès des films de gangsters.

Albert S. Ruddy et le directeur de la production Robert Evans feront face à une avalanche d’embûches afin de mener à bien ce film qui se rapproche plus d’une métaphore du rêve américain.

Sorti en 1972, Le Parrain est le premier volet d’une trilogie terminée en 1990 et qui suit l’ascension de Michael Corleone comme parrain d’une famille de mafieux américains. Les films, réalisés par Francis Ford Coppola, sont adaptés du roman du même nom, paru en 1969, par Mario Puzo, fils d’immigrés napolitains.

La production et le tournage ont donné lieu à bon nombre de péripéties pour une trilogie aujourd’hui considérée comme un pilier de l’histoire du cinéma.

Au casting, Miles Teller (Whiplash) et Matthew Goode (The King’s Man) camperont Albert S. Ruddy et Robert Evans. Juno Temple (Little Birds) incarnera l’agent Bettye McCartt ; Giovanni Ribisi (Avatar), le gangster Joe Colombo ; Dan Fogler (Les Animaux Fantastiques), le réalisateur Francis Ford Coppola ; Burn Gorman (Pacific Rim), le président de Gulf+Western Charles Bluhdorn ; et Patrick Gallo (The Irishman), l’écrivain Mario Puzo.

La production du Parrain prend place au début de la carrière d’Albert S. Ruddy. Le principal événement de cette période houleuse, à plus d’un niveau, est la menace de Joe Colombo. Avec sa Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains, le gangster appelle au boycott du film qui renverrait une image stéréotypée de sa communauté, faisant de tous les immigrés des mafieux.

La série The Offer est créée et écrite par Michael Tolkin, notamment connu comme scénariste de l’adaptation de son propre roman en 1992, The Player, également une critique de la société américaine par le prisme d’Hollywood. Dexter Fletcher (Rocketman) réalisera certains épisodes dont les trois premiers seront diffusés le 28 avril puis un tous les jeudis sur Paramount +.

Emilie Bollache