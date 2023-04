Le cinéaste américain James Gray s’aventure du côté du film fantastique avec Ezekiel Moss, son nouveau projet.

Après la réussite critique de son dernier long-métrage, Armageddon Time, James Gray prépare déjà son futur retour derrière la caméra. Selon Deadline, le cinéaste américain devrait réaliser un projet de longue date, titré Ezekiel Moss.

Le film prendra place pendant la Grande Dépression en 1930, et racontera l’histoire d’un jeune garçon à l’esprit fertile vivant dans une petite ville des États-Unis. L’enfant se lie alors d’amitié avec un étrange vagabond qui prétend avoir la capacité de communiquer avec les morts. Signé Keith Bunin, auteur de Horns d’Alexandre Aja et d’En avant pour le studio Pixar, ce scénario marquerait ainsi la première incursion de Gray dans le domaine du fantastique.

Très versatile, le cinéaste s’est illustré autant dans le polar (avec Little Odessa et La Nuit nous appartient), le mélodrame (Two Lovers ou Armageddon Time), le film d’époque (The Immigrant et Lost City of Z) et même la science-fiction (Ad Astra). Son œuvre parcourt également de nombreuses thématiques, tout particulièrement celle du rapport aux figures paternelles.

Le projet Ezekiel Moss revient de loin, puisqu’il était déjà dans les cartons en 2013, bien avant que le cinéaste n’y soit lié.

C’était alors le comédien Philip Seymour Hoffman, passé à la mise en scène avec Rendez-vous l’été prochain, qui devait le réaliser. Amy Adams (partenaire à l’écran de l’acteur-réalisateur dans La Guerre selon Charlie Wilson, Doute et The Master) et Jake Gyllenhaal (sorti du triomphe de Prisoners) étaient quant à eux annoncés dans les rôles principaux. Le décès prématuré de Seymour Hoffman le 2 février 2014 stoppera net le développement du film, jusqu’à aujourd’hui.

Le projet sera financé par la société de production et de distribution Focus Features, habituée des films de prestige. James Gray ne lui est d’ailleurs pas étranger, puisqu’elle a distribué Armageddon Time aux États-Unis.

En parallèle de ce nouveau projet, le cinéaste prépare également une adaptation du roman d’espionnage I am Pilgrim, ainsi qu’un biopic du président John F. Kennedy. Keith Bunin a quant à lui été recruté par Disney pour écrire la future réadaptation en live-action du dessin animé Les Aristochats réalisée par Questlove.

Ezekiel Moss devrait prochainement entrer en préproduction.

Timothée Giret