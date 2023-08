Le projet porté de longue date par le réalisateur sortira sur Netflix en deux parties. A Child of Fire sera disponible le 22 Décembre prochain, tandis que The Scargiver est attendu pour Avril 2024.

Il s’agissait à l’origine d’un projet à l’intention de LucasFilm en 2012 pour montrer une face plus sombre de l’univers Star Wars. Mais l’acquisition du studio de Georges Lucas par Disney en a décidé autrement.

Désormais, Zack Snyder revendique le projet comme son « amour pour la science-fiction et une aventure géante ». Un projet plus personnel donc, aux croisements de ses influences, et dont il espère qu’il posera la base pour de futurs développements.

Kora, une mystérieuse étrangère interprétée par Sofia Boutella (Star Trek : Sans Limites, Atomic Blonde, Climax), est chargée de recruter des guerriers pour lutter contre les armées d’une force tyrannique et oppressante qui menace une petite colonie aux confins de la galaxie.

Les premières images reprennent pratiquement tous les codes du space opera classique. On y retrouve le mélange entre scènes de guerres spatiales, technologies de pointe et univers d’inspiration médiévale dans lequel évoluent des créatures fantastiques. Cette première bande-annonce est également un concentré de scènes d’action et de combats.

Le réalisateur Zack Snyder (connu pour sa trilogie dans l’univers DC, Man of Steel, Batman vs Superman, Zack Snyder’s Justice League) revendique deux fortes inspirations pour ce projet qui se retrouvent dans le trailer.

Si l’on aperçoit aussi plusieurs références au monde des Samouraïs et quelques sabres laser, c’est bien parce que Zack Snyder est un inconditionnel depuis son enfance des films d’Akira Kurosawa et de l’univers Star Wars, comme il expliquait-il en 2021 sur The Hollywood Reporter.

Rebel Moon ressemble d’autant plus à un accomplissement personnel qu’il est le résultat d’un long processus de développement. « J’ai travaillé dessus comme un extra projet depuis tellement longtemps, ça commence à remonter ».

Pour un budget d’environ 166 millions de dollars, le film fait aussi la part belle à un casting d’envergure pour évoluer dans ces paysages spatiaux. Aux cotés de Sofia Boutella, on retrouve Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, The Gentlemen), Doona Bae (Stranger, The Silent Sea), Ray Fisher (un habitué de l’univers DC), Staz Nair (Game of Thrones).

On peut également entendre dès les premières secondes de la bande-annonce la voix d’Anthony Hopkins à travers un robot nommé Jimmy.

Zack Snyder ayant déjà collaboré avec Netflix pour Army of the Dead, les deux parties de Rebel Moon sortiront sur la plateforme. Aucune sortie en salle de cinéma n’a pour l’instant été prévue.

Adrien Mengin