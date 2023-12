Produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, cette série centrée sur les pilotes de la Huitième Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, sera diffusée sur Apple TV+.

Parmi les plus grandes œuvres télévisuelles traitant de la Seconde Guerre mondiale, les séries Band of Brothers et The Pacific font très certainement partie des plus marquantes.

Produite en 2001 par Steven Spielberg et Tom Hanks, duo gagnant de Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers suit les soldats de la Easy Company dans la guerre contre les nazis à travers l’Europe entre 1944 et 1945. Près de dix ans plus tard, le cinéaste et l’acteur se retrouvent pour produire The Pacific, série sur les affrontements entre G.I et soldats japonais dans le pacifique.

Près de quinze ans après la fin de cette seconde série, le duo de producteurs se réunit pour un troisième volet à son diptyque. Titrée Masters of the Air, cette minisérie devrait s’inscrire dans le sillage de ses deux grandes sœurs. L’histoire suivra cette fois les hommes du 100th Bomb Group, une unité de bombardiers chargée de pilonner les positions nazis lors de la guerre en Europe.

Batailles aériennes acharnées et reconstitution historique soignée sont ainsi au programme dans la nouvelle bande-annonce. Profitant d’images de synthèse bien plus poussées qu’à l’époque, cette nouvelle salve d’épisodes promet de retranscrire l’intensité des combats.

Des images impressionnantes que l’on doit entre autres aux réalisateurs derrière les épisodes Ryan Fleck et Anna Boden (Captain Marvel), Dee Rees (Mudbound) et Cary Joji Fukunaga (True Detective, Mourir peut attendre).

À l’instar des deux séries précédentes, Masters of the Air mettra en vedette toute une pléiade de jeunes étoiles montantes. C’est Austin Butler, star du Elvis de Baz Luhrmann et du futur Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve qui occupera le haut de l’affiche. À ses côtés, Callum Turner (Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), Ncuti Gatwa (Sex Education), Anthony Boyle (Tetris), Nate Mann (Licorice Pizza) et Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin) compléteront le peloton de pilotes.

Si Band of Brothers et The Pacific étaient deux productions HBO, les neuf épisodes de Masters of the Air sortiront quant à eux sur la plateforme Apple TV+ dès le 26 janvier 2024.

Timothée Giret