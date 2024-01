La star de True Detective et d’Interstellar incarnera un chauffeur de bus héroïque, pendant les incendies ravageurs qui ont frappé les États-Unis en 2018.

Si la popularité de Matthew McConaughey n’est plus à démontrer, l’acteur s’était fait plutôt discret dernièrement. On ne l’avait en effet plus revu sur grand écran depuis début 2020 et The Gentlemen de Guy Ritchie, dont il occupait la tête d’affiche.

Mais le grand retour du comédien semble se profiler à l’horizon, puisque selon Deadline, McConaughey serait en discussion pour incarner le rôle principal de The Lost Bus.

Le projet, qui se déroule pendant les feux de forêt dévastateurs qui avaient ravagé le comté de Butte en 2018, s’inspire de l’histoire réelle de Kevin McKay et Mary Ludwig. Respectivement chauffeur de bus et institutrice, ils ont tout deux permis à un bus scolaire rempli d’élèves de traverser l’incendie, sauvant ainsi tous les enfants à bord. Les flammes ont fait cependant 85 morts dans le reste de la région.

Matthew McConaughey devrait incarner Kevin McKay et tenir l’un des deux rôles principaux du récit. Cependant, on ignore encore quelle comédienne interprétera Mary Ludwig.

Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour un scénario rêvé de film catastrophe. Le projet se base sur le roman Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, écrit par Lizzie Johnson, autrice et journaliste au Washington Post. C’est Brad Inglesby, créateur de la mini-série Mare of Easttown, qui s’est chargé de produire un script à partir du livre.

Côté réalisation, c’est Paul Greengrass, derrière La mort dans la peau, La vengeance dans la peau et Jason Bourne, qui dirigera le film. De Bloody Sunday à Un 22 Juillet en passant par Vol 93 ou Captain Phillips, cet habitué des adaptations d’histoires authentiques en tire souvent des thrillers dramatiques ultra prenants.

Le film sera coproduit par Comet Films, société de production de Jamie Lee Curtis, mais aussi par Blumhouse. De Conjuring aux nouvelles versions d’Halloween, la société fondée par Jason Blum est à l’origine de certains des plus gros succès horrifiques contemporains, mais aussi derrière des projets plus inattendus, comme Whiplash de Damien Chazel ou Blackkklansman de Spike Lee. The Lost Bus devrait donc plutôt s’inscrire dans la lignée de ces productions plus dramatiques et dénuées de fantastique.

Aucune date de tournage et encore moins de sortie n’ont pour l’heure été annoncées.

Timothée Giret