Après le succès de Prey, sorti directement sur Hulu et Disney+ en 2022, Dan Trachtenberg s’apprête à réaliser un nouveau film de la franchise Predator : Badlands.

On peut dire que Dan Trachtenberg sait relancer les franchises. C’est lui qui avait ravivé l’univers Cloverfield avec le très bon 10 Cloverfield Lane, huis clos porté par un John Goodman effrayant. C’est maintenant au tour de la saga Predator, revenue en force avec Prey, il y a deux ans grâce à lui.

Predator Badlands n’est pas une suite de Prey, qui se déroulait en 1719 et mettait en scène une jeune Comanche (Amber Midthunder), qui faisait face au chasseur venu de l’espace. Pourtant les ingrédients devraient rester les mêmes, puisque Trachtenberg collabore à nouveau avec Patrick Aison pour écrire l’histoire de ce nouveau projet, qui aura lui aussi une femme comme personnage principal.

Pour rappel, Predator de John McTiernan, sorti en 1987, prend ses racines au sein du cinéma d’action des années 80, avec en vedette Arnold Schwarzenegger et le regretté Carl Weathers (légendaire Apollo Creed qui nous a quittés la semaine dernière). D’une partie de chasse en pleine forêt, le second volet avec Danny Glover a évolué vers un environnement urbain. Grâce à la présence d’un crâne d’Alien au sein du vaisseau du Predator, deux crossovers Alien VS Predator, ont vu le jour au cours des années 2000. La franchise est ensuite revenue à ses origines avec les films Predators en 2010 et The Predator en 2018.

Si les suites sont plus ou moins appréciés, c’est Prey de Trachtenberg qui a mis tout le monde d’accord, battant des records d’audience sur la plateforme Hulu. Le réalisateur se concentrait sur la nature même de la créature, la chasse, en mettant en avant la nation Comanche.

Les détails sur Badlands sont encore gardés secrets. Nous ne savons rien de l’intrigue à part qu’elle devrait se dérouler « dans le futur ». La production devrait démarrer cette année courant Juillet.

Ce n’est d’ailleurs pas l’unique film en projet pour la franchise Predator. Les rumeurs continuent à parler d’une suite pour Prey, ainsi que d’autres longs-métrages, le tout supervisé par Trachtenberg lui-même. Lorsque le réalisateur relance un univers, il ne le fait donc pas à moitié. À suivre.

Florian Boulland