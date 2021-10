Pour son prochain film, l’acteur-réalisateur français revient derrière la caméra pour un thriller d’anticipation en langue étrangère, avec en vedette Daisy Ridley.

Écrit par Graham Moore (Imitation Game), le scénario met en scène Ardis Varnado (Daisy Ridley) dans un Londres futuriste où les souvenirs peuvent être vendus et échangés. Sur ce marché noir, elle est la meilleure trafiquante pour effacer des « mems » et les revendre à ses clients contre une importante somme d’argent. Dépendante de ses instants de vie volés, Ardis n’arrive plus à distinguer ce qui est vrai et ou non. Lorsqu’elle est accusée de meurtre et se décide à résoudre l’enquête, ses découvertes la mènent à douter de son propre esprit.

Voilà près de dix ans que Mathieu Kassovitz ne s’était pas tourné vers la réalisation après son dernier film L’Ordre et la Morale qui revenait sur la prise d’otages d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie dans les années 1980. Depuis 2015, l’acteur s’est consacré à son rôle d’espion dans la série Le Bureau des Légendes, diffusée par Canal +.

Mind Fall sera le troisième long-métrage de sa carrière qui ne sera pas une production française. Gothika en 2003 était un thriller fantastique au sein d’un hôpital psychiatrique avec Halle Berry (John Wick Parabellum), Robert Downey Jr. (Avengers Endgame) et Penélope Cruz (Douleur et Gloire). De son côté, Babylon A.D, sorti en 2008, était l’adaptation d’un roman français, Babylon Babies, se déroulant dans une ville futuriste. Son casting était également prestigieux avec à son bord Vin Diesel (Fast & Furious), Mélanie Thierry (Au revoir là-haut), Lambert Wilson (De Gaulle), Mark Strong (Cruella) ou encore Michelle Yeoh (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux).

Malgré l’échec critique et commercial de ce film, Studio 8 a confié ce nouveau projet à Mathieu Kassovitz. Cette société de production, fondée en 2014, n’a pour l’instant que peu de films à leur actif mais de beaux plans en perspective. Notamment, Hypnotic de Robert Rodriguez (Alita : Battle Angel) qui comptera Ben Affleck (Le Dernier Duel) et Alice Braga (The Suicide Squad) dans sa distribution.

Daisy Ridley (Star Wars 7, 8 et 9) est, quant à elle, à l’affiche de Chaos Walking récupéré par Prime Vidéo avec Tom Holland (Spider-Man), et attendue dans le prochain Neil Burger (Limitless, Divergent), The Marsh King’s Daughter.

Emilie Bollache