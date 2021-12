Sandra Bullock et Channing Tatum s’affichent dans les premières images de leur film d’aventure attendu dans les salles de cinéma en mars 2022.

Paramount dévoile un premier aperçu de sa nouvelle comédie avec un joli casting : Sandra Bullock (Impardonnable), Channing Tatum (Free Guy), Daniel Radcliffe (Harry Potter) et une apparition de Brad Pitt (Ad Astra) en prime.

Romancière introvertie à succès, Loretta Sage (Sandra Bullock) est en pleine tournée promotionnelle avec Alan (Channing Tatum), le mannequin incarnant son personnage principal sur ses couvertures, lorsqu’elle est enlevée par Fairfax (Daniel Radcliffe), un milliardaire excentrique persuadé que Loretta a écrit dans son livre le moyen d’accéder à une cité perdue et ses trésors.

Dans le but de prouver qu’il peut être à la hauteur du héros à qui il prête ses traits, Alan se lance à sa recherche au cœur de la jungle hostile.

Avec Le Secret de la cité perdue (The Lost City, précédemment intitulé The Lost City of D, d’après l’ouvrage écrit par le personnage de Sandra Bullock), Paramount semble avoir produit ce qui s’apparente à une parodie de films d’aventures.

Dès les premières secondes de la bande-annonce, la scène imaginée par l’autrice ressemble à un certain Indiana Jones et aux Aventuriers de l’arche perdue. Mais aussi et surtout à À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis où une romancière (Kathleen Turner) est forcée de se rendre en Colombie pour y découvrir un trésor avec l’aide d’un aventurier (Michael Douglas) afin de sauver sa sœur kidnappée (Mary Ellen Trainor).

Le thème de la romancière introvertie qui rêve d’aventure, sans oser la vivre, fait également écho à L’île de Nim avec Gerard Butler en héros imaginaire et Jodie Foster en écrivaine névrosée.

De plus, le nom même du roman fait explicitement référence au film de James Gray, The Lost City of Z, dans lequel un cartographe (Charlie Hunnam) partait à l’exploration d’une ancienne civilisation dans la jungle amazonienne.

Réalisé par les frères Adam et Aaron Nee, qui signent également Les Maîtres de l’Univers, Le Secret de la cité perdue marque leur nouvelle collaboration depuis Band of Robbers en 2015. Le scénario a été écrit avec Oren Uziek (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox) et Dana Fox (Jackpot, Cruella), d’après une idée originale de Seth Gordon (Comment tuer son boss ?, Atypical). Des habitués de la comédie dont le résultat sortira en salles le 23 mars 2022.

Emilie Bollache