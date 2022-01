Le film produit par Rian Johnson et John Logan envisage Chris Evans pour interpréter le célèbre acteur américain durant les années cinquante.

Confirmé par Variety, Chris Evans pourrait camper Gene Kelly dans un film dont il serait à l’origine même, selon une source proche. D’après une idée de l’acteur, l’histoire suivrait un enfant de 12 ans, embauché par la MGM en 1952, et qui trouve en Gene Kelly un ami imaginaire alors qu’il travaille justement sur son dernier film.

Gene Kelly est ce danseur, chanteur, acteur, réalisateur, chorégraphe et producteur américain notoire, décédé en 1996. Avec Fred Astaire, il est une véritable figure de la comédie musicale dans les années cinquante. Fier de ses prestations dans Un Américain à Paris de Vincente Minnelli ou Chantons sous la pluie, coréalisé avec Stanley Donen, Gene Kelly subit un déclin de sa carrière dû à la fin de l’ère des comédies musicales. Il s’expatrie en Europe.

Son long-métrage le plus marquant de cette période est sans doute Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 1967. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il renoue avec le succès, en tant que réalisateur, avec Hello, Dolly ! dans lequel Barbra Streisand joue le rôle d’une veuve prête à tout dans le but de se remarier avec un épicier bourru.

Si aucun studio n’est encore rattaché au projet, Deadline précise néanmoins qu’Evans est également producteur aux côtés de Rian Johnson et Ram Bergman. Ce trio avait précédemment collaboré sur À couteaux tirés dont le succès retentissant a valu à ses suites un rachat par Netflix pour une diffusion en exclusivité.

John Logan est, lui aussi, associé à la production, en plus de signer le script. Scénariste renommé, il a notamment écrit des œuvres telles que Gladiator de Ridley Scott, Aviator de Martin Scorsese, Sweeney Todd de Tim Burton, Skyfall de Sam Mendes ou encore la série Penny Dreadful.

Chris Evans complète ainsi son agenda pour l’année 2022, déjà bien rempli par le film d’animation Pixar, Lightyear, et The Gray Man où il retrouvera les frères Russo, réalisateurs pour le Marvel Cinematic Univers au sein duquel il incarnait Captain America.

Emilie Bollache