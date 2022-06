Christoph Waltz jouera le rôle du cinéaste américain dans l’adaptation du livre Billy Wilder et moi écrit par Jonathan Coe. Le film sera réalisé par Stephen Frears et Christopher Hampton.

Durant l’été 1977, une jeune femme traverse le monde et se retrouve à Los Angeles, où elle fait la rencontre de Billy Wilder. Plus tard, alors qu’elle travaille avec lui sur son prochain film, Wilder l’entraîne sur la piste de son passé, conscient que le sommet de sa carrière est derrière lui.

Après avoir été l’antagoniste de James Bond dans Spectre ou celui d’Inglorious Basterds, Christoph Waltz incarnera donc Billy Wilder dans ce mélange de biopic et de fiction consacré à la star américaine.

Billy Wilder est souvent considéré comme l’un des plus grands réalisateurs du cinéma hollywoodien. Sa carrière commence en 1934 avec Mauvaise graine, et s’achève en 1981 avec Victor la gaffe. Le film se déroulera sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora, diffusé en 1978.

Selon Deadline, le film sera réalisé par Stephen Frears, à qui l’on doit Les liaisons dangereuses, ou plus récemment The Program. L’adaptation du roman ira à Christopher Hampton, qui a notamment écrit Coco avant Chanel et A Dangerous Method pour David Cronenberg, dont le dernier film Les Crimes du Futur est actuellement en salle.

C’est la troisième fois que l’œuvre de Jonathan Coe est adaptée pour le grand écran. Five seconds to spare, réalisé par Tom Connolly, était inspiré des Nains de la mort, et La vie très privée de Monsieur Sim, réalisé par Michel Leclerc, était tiré du roman éponyme.

Le reste du casting n’a pas encore été dévoilé, et on ne sait donc pas qui incarnera Calista, la femme à qui Wilder racontera son histoire. On peut néanmoins s’attendre à ce que les autres rôles soient rendus publics prochainement.

Jeremy Thomas produira le long-métrage. Ces dernières années, il a collaboré avec Terry Gilliam pour L’homme qui tua Don Quichotte, et Matteo Garrone pour son Pinocchio (Disney prépare par ailleurs une nouvelle adaptation du roman, cette fois réalisée par Robert Zemeckis).

Ce film s’inscrit dans la lignée des biopics sur des grandes figures du cinéma hollywoodien, parmi lesquelles Mank de David Fincher (Seven, Fight Club) ou Dalton Trumbo de Jay Roach (Scandale) avec Bryan Cranston (Breaking Bad).

Joffrey Liagre