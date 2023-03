La 95ème remise des Oscars s’est déroulée ce 12 mars au Dolby Theatre, à Hollywood : une longue cérémonie, assez pauvre en surprises mais riche en émotions.

En vue de détendre l’atmosphère, le maître de cérémonie Jimmy Kimmel a d’emblée promis que la cérémonie serait plus longue qu’un film de James Cameron. En effet, après avoir réintégré à la diffusion live les catégories techniques, déclassée l’an dernier, la remise des statuettes s’est étalée sur près de 4 heures.

Il a également amorcé le show par quelques pointes d’humour, dont une pique caustique adressée à l’équipe de Babylon – échec commercial cuisant outre-atlantique.

Cette soirée a été rythmée par la diffusion d’extraits des dix métrages en lice pour l’Oscar du Meilleur film, ainsi que par les performances des artistes nommés dans la catégorie Meilleure chanson originale. Lady Gaga, qui avait déclaré ne pas pouvoir chanter sur scène ce soir, faute de temps pour répéter pendant le tournage de Joker : Folie à Deux, a surpris l’assistance en livrant une version acoustique saisissante de “Hold my hand” (Top Gun : Maverick).

L’équipe de RRR a quant à elle ravi la salle en recréant sur scène la folle ambiance du film, et est repartie triomphante avec la statuette de la meilleure chanson. On salue également l’hommage au piano de Lenny Kravitz aux disparus du septième art qui se sont éteints l’année passée.

Parmi les grands triomphes de la soirée, Everything Everywhere All at Once culmine en remportant sept des onze Oscars auxquels il a été nommé. Il repart avec les statuettes du Meilleur Montage et du Meilleur Scénario pour ses propositions complètement déjantées. En récupérant celle de la Meilleure réalisation, les Daniels, comme on les surnomme désormais, remercient avec émotion l’Académie pour avoir récompensé leur créativité, ainsi que les autres co-nommés (dont Steven Spielberg) pour les avoir inspirés tout au long de leur vie.

Sacré Meilleur film, Everything Everywhere All at Once démontre de fait une volonté de l’Académie de récompenser une nouvelle génération de cinéastes, qui clament leur cinéphilie et tentent de casser les codes dans une industrie du divertissement de plus en plus formatée.

Le film décroche également les deux Oscars des seconds rôles. Ému aux larmes, Ke Huy Quan reçoit le prix qui augure une remontée insoupçonnée dans une carrière que l’on croyait pour ainsi dire terminée depuis Les Goonies.

Jamie Lee Curtis vole quant à elle la vedette à Kerry Condon ou à la très attendue Angela Bassett. Davantage que ce seul film, l’Oscar semble récompenser la longue carrière d’une actrice passée culte.

Malgré la récente polémique qui aurait pu lui couper l’herbe sous le pied, Michelle Yeoh est primée Meilleure actrice face à l’icône Cate Blanchett et à une Ana de Armas métamorphosée. Cet Oscar, lui aussi, signe la reconnaissance tardive d’une actrice oubliée des films d’action et de kung-fu. C’est une Michelle Yeoh aux anges qui dédie ce trophée à toutes les mères du monde, les vraies « super-héroïnes ».

Également favori, À l’Ouest rien de nouveau repart avec quatre Oscars : Meilleur film international (tourné en langue allemande), Meilleure musique, Meilleure photographie et Meilleure direction artistique. C’est entre autres la technique, grâce à laquelle le public se retrouve immergé au sein d’une guerre qui n’en finit pas, qui est ici récompensée.

Dans le contexte international actuel, on ne peut s’empêcher d’y voir aussi un geste politique : le positionnement d’Hollywood en soutien de ceux qui subissent depuis un an une guerre que tous espéraient brève. Positionnement réaffirmé par la victoire du documentaire Navalny en tant que Meilleur Documentaire.

Autre geste politique fort, le puissant Women Talking vaut à la réalisatrice montante Sarah Polley l’Oscar du Meilleur scénario adapté. Une bonne surprise face à des concurrents sérieux, dont l’incontournable Top Gun : Maverick, sauveur annoncé du cinéma qui a ramené les foules en salle après la pandémie. Ce dernier repart tout de même avec l’Oscar du Meilleur son, pour le travail réalisé à partir des moteurs de jets.

Avec Wakanda Forever, Ruth Carter se distingue une deuxième fois pour les costumes de la saga Black Panther. Quant au blockbuster Avatar : la voie de l’eau, également sauveur du cinéma, il reçoit évidemment le prix bien mérité des effets visuels.

À côté de ces succès, des oubliés hélas. The Fabelmans du grand Steven Spielberg ne décrochent pas un prix ; de même que Babylon, l’ode au cinéma de Damien Chazelle. S’ils font un carton chez nous, ces deux longs-métrages n’ont pas su séduire un public américain.

Nommés respectivement dans six et neuf catégories, les très psychologiques Tár et Les Banshees d’Inisherin rentrent eux aussi bredouille. Elvis, le biopic vertigineux de Baz Luhrmann et de sa partenaire dans la vie comme au cinéma, Catherine Martin, repart lui aussi sans aucun des huit Oscars auxquels il concourait.

À l’inverse, The Whale rafle deux des trois récompenses pour lesquelles il concourait. Les prothèses numériques hyper expressives de Brendan Fraser remportent l’Oscar des Meilleurs maquillages et coiffures. L’Américano-Canadien est absolument bouleversé lorsqu’il est appelé pour récupérer le trophée du Meilleur Acteur, et c’est les yeux rougis qu’il exprime sa gratitude à son équipe et à ses proches.



Une fois n’est pas coutume, le fabuleux Pinocchio en stop-motion de Guillermo del Toro détrône le géant Disney, qui avait remporté le Meilleur film d’animation trois années d’affilée.

Entre tradition et envie d’innovation, cette 95ème cérémonie ravit, tout en laissant un goût mitigé. La fraîcheur farfelue du film des Daniels remporte tous les suffrages et fait du bien à une industrie hollywoodienne qui se repose souvent sur ses acquis. Quelques laissés-pour-compte aux qualités indéniables font cependant de la peine, à l’heure où les nommés au Meilleur film sont de plus en plus hétéroclites.

Aésane Geeraert

PALMARÈS OCARS 2023