Dès le 24 juin, retrouvez une programmation faite de succès du cinéma américain mettant en valeur le regard des communautés racisées et des Noirs Américains, au Max Linder Panorama. De Spike Lee à Jordan Peele, en passant par Steve McQueen et Tarantino, des succès marquants à (re)découvrir.

À l’occasion de la réouverture des cinémas ce 22 juin, certains établissements proposent des programmations inédites et inspirées, pour une relance cinéphile et festive. C’est le cas du Max Linder Panorama, situé 24 Boulevard Poissonnière à Paris, qui lance dès le mercredi 24 juin un cycle intitulé L’autre histoire de l’Amérique.

Au programme, une trentaine d’œuvres proposant de revisiter l’Histoire des États-Unis sous le prisme de celle des Noirs Américains : l’incontournable BlackKklansman de Spike Lee ouvre le bal, suivi – dans le désordre – de Ray, Green book – Sur les routes du Sud, The Intruder, Détroit, Loving, Django Unchained, Get out, Mississippi Burning, Loin du Paradis, Ragtime, Si Beale Street pouvait parler, I am not your negro, Fruitvale Station, Do the Right Thing, Bird, Selma, 12 Years a Slave, Queen and Slim, Ali (en 35mm), « et bien d’autres » promet le cinéma dans sa présentation.

Un panel de longs-métrages issus de cinémas aussi riches que variés, abordant chacun à leur manière les discriminations raciales, la bêtise et la violence du racisme et de la ségrégation. Une pluralité de tons et une richesse artistique à ne pas manquer, idéale pour cerner les enjeux du mouvement Black Lives Matter, ou simplement pour goûter au plaisir de revoir un Spike Lee ou un Jordan Peele sur grand écran.

Les informations pratiques comme les séances et la réservation de billets sont disponibles sur le site du Max Linder Panorama. Les cartes UGC sont acceptées.