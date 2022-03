Hollywood continue de dépoussiérer ses fonds de tiroirs en remettant au goût du jour le film Swimming with Sharks, sorti en 1994, sous forme de série avec Diane Kruger et Kiernan Shipka.

Quand Lou Simms (Kiernan Shipka) commence son stage chez Fountain Pictures, elle ressemble à n’importe quelle nouvelle venue à Hollywood : naïve et émerveillée par la célèbre PDG du studio, Joyce Holt (Diane Kruger).

En réalité, Lou s’est renseignée sur celle-ci et décrocher ce stage n’est pas un heureux hasard. Au fur et à mesure que son obsession grandit, elle fera tout pour se rapprocher de son idole.

Cette série est adaptée de la comédie noire de George Huang avec Kevin Spacey (House of Cards), Frank Whaley (Queens), Michelle Forbes (Gemini) et Benicio Del Toro (Sicario).

Swimming with Sharks suit l’immersion de Guy (Frank Whaley), un assistant de production, dans le milieu hollywoodien. Sous la pression de son patron, Buddy (Kevin Spacey), Guy en vient à commettre l’irréparable dans une recherche aveugle de reconnaissance.

La bande-annonce du remake met en place les rapports de pouvoirs entre les stagiaires et les grands pontes des studios hollywoodiens. Le personnage de Kiernan Shipka (Mad Men) apparaît d’abord comme une jeune femme naïve face à une Diane Kruger (Bienvenue à Marwen) glaçante, jusqu’à ce que la tension s’inverse. La noirceur de l’héroïne se révèle tandis que les morts s’accumulent à Los Angeles.

Écrite par Kathleen Robertson (The Expanse), Swimming with Sharks est réalisée par Tucker Gates, un grand nom du petit écran qui a travaillé sur de nombreuses séries : X-Files, Buffy contre les vampires, Lost, The Office, Heroes, Homeland, Bates Motel…

Aux côtés de Diane Kruger et Kiernan Shipka, la série comptera également Donald Sutherland (Ad Astra), Thomas Dekker (Freddy : Les Griffes de la nuit), Finn Jones (Iron Fist), Erika Alexander (Get Out) et Ross Butler (13 Reasons Why).

Encore sans date de sortie en France, Swimming with Sharks sera disponible à compter du 15 avril sur la plateforme de streaming américaine Roku.

