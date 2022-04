Le Festival de Cannes a dévoilé les films venant compléter la sélection de sa 75e édition qui se déroulera du 17 au 28 mai.

Dans le cadre de la compétition pour la Palme d’Or, trois longs-métrages viennent s’ajouter aux dix-huit révélés plus tôt. Le cinéaste belge Felix Van Groeningen (Alabama Monroe), déjà récompensé à Cannes en 2009 pour son adaptation de La Merditude des choses, fait équipe avec sa compagne, l’actrice Charlotte Vandermeersch, pour Le otto montagne.

Léonor Serraille fait aussi son retour pour son second long-métrage, Un petit frère, qui s’intéresse à une famille dans les années 80, passant de l’Afrique à la banlieue parisienne. Son premier film, Une jeune femme, avait été retenu dans la sélection officielle Un certain regard en 2017 et remporté la Caméra d’or.

Le cinéaste espagnol Albert Serra présentera Tourment sur les Îles après avoir remporté le Prix spécial du jury dans la section Un certain regard pour son précédent long-métrage, Liberté, en 2019.

La réinterprétation moderne de Don Juan avec Tahar Rahim (Désigné Coupable) et Virginie Efira (Adieu les cons) par Serge Bozon (Madame Hyde) effectuera sa première à Cannes, de même que Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret (Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait) avec Sandrine Kiberlain (Un autre monde) et Vincent Macaigne (Doubles Vies).

Rebel d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, réalisateurs de Bad Boys for Life, rejoint les séances de minuit avec ce récit au Maroc d’une mère cherchant à protéger son fils de 13 ans de la mauvaise influence de son frère après la mort de leur père.

Au sein de la catégorie Un Certain Regard, Plus que jamais d’Emily Atef, sélectionné pour la Semaine de la critique en 2009 avec L’Étranger en moi, verra le dernier rôle au cinéma de Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde), décédé le 19 janvier. Maryam Touzani est également présenté avec son deuxième long-métrage, Le Bleu du Caftan, abordant l’homosexualité au Maroc.

En hors compétition, Louis Garrel (Les Deux Amis) présentera son cinquième long-métrage, L’Innocent, et cinq films auront droit à des séances spéciales : Mi pais imaginario du chilien Patricio Guzmán, The Vagabonds de Doroteya Droumeva, Riposte féministe de Marie Perennès et Simon Depardon, Restos do vento de Tiago Guedes et le film d’animation Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

Emilie Bollache